ريال مدريد يكتسح فنربخشة بخماسية في بطولة أودي الودية (فيديو)

اكتسح ريال مدريد نظيره التركي فنربخشة بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز آرينا، من أجل تحديد المركز الثالث لبطولة كأس أودي الدولية.

وأحرز رودريغز هدف فنربخشة الأول في الدقيقة السادسة من تسديدة قوية.

وتعادل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 11، ثم أحرز هدف التقدم في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 34 نجح فنربخشة بتسجيل هدف ثانٍ بصورة كربونية من الهدف الأول.

ومع بداية الشوط الثاني نجح بنزيما في إحراز الهدف الثالث له ولفريقه من رأسية قوية، ولكن لورين كان له رأي آخر وسدد صاروخًا في شباك الملكي لتصبح النتيجة 3/3.

ونجح ناتشو في خطف الهدف الرابع للريال بعدما استغل خطأ الحارس، ثم أحرز ماريانو دياز الهدف الخامس للملكي.

بتلك النتيجة، يحقق ريال مدريد المركز الثالث ببطولة كأس أودي الودية.