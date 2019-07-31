أهداف مباراة ريال مدريد وفنربخشة.. 5/3 للنادي الملكي (فيديو)

تقدم جاري رودريغز مهاجم فنربخشة التركي بهدف في شباك ريال مدريد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، وذلك في لقاء تحديد المركز الثالث من بطولة كأس أودي الودية 2019.

وأحرز رودريغز هدف الفريق الأول في الدقيقة السادسة من تسديدة قوية.

وتعادل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 11، ثم أحرز هدف التقدم في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 34 نجح فنربخشة بصورة كربونية من الهدف الأول.

ومع بداية الشوط الثاني نجح بنزيما في إحراز الهدف الثالث له ولفريقه من رأسية قوية، ولكن لورين كان له رأي آخر وسدد صاروخًا في شباك الملكي لتصبح انلتيجة 3/3.

ونجح ناتشو في خطف الهدف الرابع للريال بعدما استغل خطأ الحارس، ثم أحرز ماريانو دياز الهدف الخامس للملكي.

كأس أودي | ریال مدرید 1 × 1 فنربخشة |هدف التعادل لـ ريال مدريد " بنزيما " HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/iy5G5fZc5Y — صـقـر أهـداف S8R (@S8rS8) July 31, 2019

بطولة اودي الوديه | ريال مدريد 2-1 فنربخشة | هدف ثاني لـ ريال مدريد كريم بنزيما#ريال_مدريد_فنربخشة#RMAFEN#AudiCup https://t.co/BjEixJovCo — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 31, 2019

كأس أودي | ریال مدرید 2 × 2 فنربخشة |هدف التعادل لـ فنربخشة HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/qLjKwur2Vh — صـقـر أهـداف S8R (@S8rS8) July 31, 2019

بطولة اودي الوديه | ريال مدريد 3-2 فنربخشة | هدف ثالث لـ ريال مدريد هاتريك كريم بنزيما#ريال_مدريد_فنربخشة#RMAFEN#AudiCup https://t.co/xH0KqmsovQ — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 31, 2019

بطولة اودي الوديه | ريال مدريد 3-3 فنربخشة | هدف التعادل لـ فنربخشة أوزان توفان رائع#ريال_مدريد_فنربخشة#RMAFEN#AudiCup https://t.co/vISMBBvU3U — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 31, 2019

بطولة اودي الوديه | ريال مدريد 4-3 فنربخشة | هدف الرابع لـ ريال مدريد ناتشو فيرنانديز#ريال_مدريد_فنربخشة#RMAFEN#AudiCup https://t.co/IAuV8hnJd1 — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 31, 2019

بطولة اودي الوديه | ريال مدريد 5-3 فنربخشة | هدف الخامس لـ ريال مدريد ماريانو دياز#ريال_مدريد_فنربخشة#RMAFEN#AudiCup https://t.co/o8looU4mix — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) July 31, 2019

وخسر الريال في نصف نهائي كأس أودي أمام فريق توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد، بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها الفريق أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (7-3)، ضمن منافسات بطولة الكأس الودية للأبطال.

كما سقط فريق فنربخشة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (6-1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز آرينا.