أهداف مباراة ريال مدريد وفنربخشة.. 5/3 للنادي الملكي (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وفنربخشة.. 5/3 للنادي الملكي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم جاري رودريغز مهاجم فنربخشة التركي بهدف في شباك ريال مدريد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، وذلك في لقاء تحديد المركز الثالث من بطولة كأس أودي الودية 2019.

وأحرز رودريغز هدف الفريق الأول في الدقيقة السادسة من تسديدة قوية.

وتعادل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 11، ثم أحرز هدف التقدم في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 34 نجح فنربخشة بصورة كربونية من الهدف الأول.

ومع بداية الشوط الثاني نجح بنزيما في إحراز الهدف الثالث له ولفريقه من رأسية قوية، ولكن لورين كان له رأي آخر وسدد صاروخًا في شباك الملكي لتصبح انلتيجة 3/3.

ونجح ناتشو في خطف الهدف الرابع للريال بعدما استغل خطأ الحارس، ثم أحرز ماريانو دياز الهدف الخامس للملكي.

وخسر الريال في نصف نهائي كأس أودي أمام فريق توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد، بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها الفريق أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (7-3)، ضمن منافسات بطولة الكأس الودية للأبطال.

كما سقط فريق فنربخشة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (6-1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز آرينا.

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