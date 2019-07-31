تشكيل ريال مدريد ضد فنربخشة في كأس أودي (صورة)

تنطلق مباراة ريال مدريد وفنربخشة التركي اليوم الأربعاء على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، وذلك في لقاء تحديد المركز الثالث من بطولة كأس أودي الودية 2019.

وخسر الريال في نصف نهائي كأس أودي أمام فريق توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد، بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها الفريق أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (7-3)، ضمن منافسات بطولة الكأس الودية للأبطال.

كما سقط فريق فنربخشة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (6-1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز آرينا.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: أودريوزولا ، ناتشو ، فاران ، مارسيلو.

الوسط: فالفيردي ، كروس ، ايسكو.

الهجوم: فينيسيوس ، هازارد ، بنزيما.‎