ماركا تضع لريال مدريد خطة ”إيقاف الشلل واستعادة الكبرياء“

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن هناك شيئا إيجابيا واحدا فقط في هزيمة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد بسبعة أهداف في الكأس الدولية للأبطال، وهو حدوث الخسارة في شهر يوليو قبل انطلاق الموسم الجديد.

واشارت الصحيفة في مقال إلى أن تلك الهزيمة لو حدثت خلال الموسم لكانت كارثة كبرى.

وخسر ريال مدريد أمام أتلتيكو بسبعة أهداف لثلاثة في الكأس الدولية للأبطال ما خلف ردود فعل غاضبة بين جماهير النادي الملكي حول العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي ريال مدريد تعاملوا مع المباراة على أنها ودية فقط، حيث ألقوا بكرامة وكبرياء النادي في المرحاض، بينما تعامل أتلتيكو مع المباراة بجدية بالغة.

وطالبت الصحيفة بالتعاقد الفوري مع بول بوغبا ونيمار فورا من أجل إيقاف حالة الشلل التي أصابت الفريق مؤخرا، وخلق حلول جديدة لتسجيل الأهداف.

في ذات السياق، قالت ماركا إن لاعبي ريال مدريد يشعرون بجرح في كبريائهم على خلفية تلك النتيجة التي حدثت أمام أتلتيكو مدريد.

وأشارت ماركا إلى أن استعادة اللاعبين لكبريائهم تبدأ أولا من خلال عدم الخسارة بنتيجة كبيرة أخرى أمام توتنهام في مباراة كأس أودي، ثم تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الودية المقبلة قبل انطلاق الموسم.

وطالبت الصحيفة بعدم إشراك توني كروس مرة أخرى في مركز لاعب الوسط المدافع كبديل لكاسيميرو، حيث فشل في ذلك الدور تماما كلاعب في بايرن ميونخ ثم في ريال مدريد ضد أتلتيكو مؤخرا.