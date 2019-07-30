هل يضحي ريال مدريد بـ3 لاعبين من أجل تمويل صفقة بوغبا؟

لا تزال صفقة الفرنسي بول بوغبا ”حديث الصباح والمساء“ في نادي ريال مدريد الإسباني، حيث يصر المدرب زين الدين زيدان على ضم لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صفوف الميرينغي.

ولكن صفقة بوغبا، التي تتراوح قيمتها بين 150 و 170 مليون يورو، ستجبر ريال مدريد على اتخاذ قرارات مؤلمة، فيما يتعلق ببعض اللاعبين المتواجدين في قائمته حاليًا، بحسب صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن تمويل صفقة بوغبا، الذي اقترب كثيرًا من ريال مدريد، بحسب تقارير أخرى، يتطلب بيع 3 لاعبين كي لا يقع النادي الملكي تحت طائلة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، بعد أن أنفق 303 ملايين يورو على 6 صفقات منذ بدء سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وأشارت، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة الريال يتعين عليها بيع الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريغيز، والإسباني الدولي إيسكو، لتمويل الصفقة الفرنسية.

وتابعت: ”القيمة السوقية لخاميس رودريغيز 50 مليون يورو، و60 مليون يورو لغاريث بيل، ومثلها بالنسبة لإيسكو، وبالتالي فإن إجمالي سعر اللاعبين الثلاثة سيمنح الريال الفرصة للتعاقد مع بوغبا بالمقابل الذي يريده مانشستر يونايتد وهو 170 مليون يورو“.

وأكدت أن إصابة ماركو أسينسيو لم تغير كثيرًا في فكر زيدان تجاه خاميس رودريغيز، رغم التقارير التي أشارت إلى استمرار اللاعب، لأن زيزو ليس مقتنعًا به من الأساس، كما أن رودريغيز لن يقبل أن يكون ضيف شرف في صفوف الفريق“.