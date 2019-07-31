صحيفة: نادي برشلونة قرر بيع راكيتيتش حال وصول العرض المناسب

كشفت صحيفة ”سبورت“، المقربة من نادي برشلونة، أن النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش سيغادر النادي الكتالوني في الأيام المقبلة، بعد أن دافع عن قميص البلوغرانا في المواسم الخمسة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وجهة راكيتيتش لم تحدد بعد، في ظل اهتمام من ناديي إنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، باللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.

ووفقًا للصحيفة، فإن السعر الذي يطلبه مسؤولو النادي للتخلي عن نجم إشبيلية السابق، هو 50 مليون يورو.

وشددت: ”المدرب فالفيردي يريد استمرار فيدال في التشكيلة هذا الموسم، لأنه ليس لديه لاعب آخر يملك نفس الملف الشخصي، أما راكيتيتش فهو الاسم المختار للرحيل من وسط البارسا هذا الموسم، إذا وصل عرض مرضٍ لكل الأطراف“.

ويمتلك إيفان عقدًا مع البلوغرانا حتى عام 2021، والواضح أن اللاعب يواجه تغيير موقف مدربه تجاهه سنة تلو الأخرى، خاصة بعد حديث فالفيردي عنه في الموسم الماضي، قائلاً: ”نحن هنا للفوز بالمباريات، وليس من أجل كسب المال“، وفي هذه الأيام تصريح المدرب الإسباني كان أكثر غموضًا، قائلاً: ”الفرصة تتاح للجميع“، وهو ما يتيح الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين في وسط الملعب.

يذكر أن راكيتيتش تحدث عن مستقبله مع النادي الكتالوني في الأيام الماضية، قائلاً: ”أنا معتاد في كل موسم أن يستخدموا اسمي في الميركاتو، نفس الشيء يتكرر منذ وصولي إلى هنا، وتحدثت مع النادي وفالفيردي، وفكرتي هي الاستمرار هنا، وهي نفس فكرة النادي أيضًا، ولكنني لم أغلق كل الأبواب“.