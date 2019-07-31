سواريز يظهر في التدريبات قبل مباراة برشلونة ضد آرسنال الودية (فيديو)

شارك لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة، في تدريبات الفريق الجماعية، صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وانتهت فترة إجازة اللاعب الأوروغوياني بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا الأخيرة والتي أقيمت في البرازيل.

???? عودة لويس سواريز لـ التدريبات صباح اليوم ???????? pic.twitter.com/bKTZB3i9Zv — FCB Media / IG ???? (@FCBMediaUltra) July 31, 2019

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، إلى أن السنغالي الشاب موسى واغي قد شارك هو الآخر في التدريبات، بعد أن عاد من إجازته عقب مشاركته مع ”أسود التيرانغا“ ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

بينما شارك جيرارد بيكيه في تدريبات اليوم بعد غيابه عنها، أمس الثلاثاء، بسبب إصابة في أوتار الركبة قد أبعدته عن المشاركة في مباراة فيسيل كوبي يوم السبت الماضي.

وسيكون المدافع الإسباني على أتم الاستعداد للظهور في مباراة كأس خوان غامبر الودية أمام آرسنال يوم الأحد المقبل.