قبل عودتهما لتدريبات نادي برشلونة.. اشتباه في وجود متفجرات داخل سيارتَي ميسي وسواريز (فيديو)

شهد مطار برشلونة ”أل- برات“ تواجد عدد كبير من قوات الأمن بعدما تلقت تحذيرًا بوجود عبوات ناسفة في سيارتَي اللاعبين ليونيل ميسي ولويس سواريز في موقف السيارات الموجود في المطار.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“الكتالونية، أنه تم الاستعانة بالكلاب المتخصصة للكشف عن المتفجرات، وتمَّ إثبات خلو السيارتين من أي متفجرات.

???? تفتيش سيارة الأُسطورة ليو ميسي بالكلاب خلال تواجدها في مطار البرات بعد وصول بلاغ عن متفجرات داخلها pic.twitter.com/0JTyHPtIYi — FCB Media / IG ???? (@FCBMediaUltra) July 30, 2019

وكانت سيارتا ميسي وسواريز موجودتين في محيط مطار ”إل – برات“ منذ عدة أيام في انتظار وصولهما من إيبيزا، إذ أمضيا بضعة أيام من الراحة والاسترخاء مع أسرتيهما.

ومن المقرر أن يعود مهاجم أوروغواي إلى التدريبات، اليوم الأربعاء، بينما ينضم ميسي إلى التدريبات يوم الأحد المقبل.

يذكر أن ميسي وسواريز ظهرا برفقة سيسك فابريغاس، زميلهما السابق في برشلونة، وجوردي ألبا في إيبيزا خلال العطلة وحضروا حفلًا غنائيًّا، رغم وجود إشاعات بشأن حدوث مشادة بين ”البرغوث“ وأحد الأشخاص، لكنه نفى الأمر.