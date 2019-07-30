تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. أمل جديد لبرشلونة في صفقة نيمار.. وقرار مؤلم ينتظر ريال مدريد لضم بوغبا

سيكون شهر أغسطس المقبل، حاسمًا على جميع الاتجاهات فيما يتعلق بأبرز لاعبين في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، وهما البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وبول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولا يزال الغموض يهيمن على وجهتي اللاعبين الكبيرين في الموسم المقبل، في ظل رغبة نيمار العودة إلى برشلونة الإسباني، وإصرار ريال مدريد على التعاقد مع بوغبا، والذي يعد طلبًا، خاصًا وملحًا لمواطنه زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي.

تطورات نيمار وكوتينيو مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية الموقف الحالي للمفاوضات التي تتم عبر وسطاء بين نادي برشلونة وباريس سان جيرمان، لضم نيمار الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن إدارة باريس سان جيرمان أبدت مرونة واضحة في المفاوضات، فيما يتعلق بسعر نيمار، حيث تراجعت مطالب الإدارة الباريسية من الحصول على 300 مليون يورو إلى 180 مليون يورو فقط.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن العقبة التي تقف أمام عودة نيمار إلى برشلونة تتمثل في أن إدارة بطل فرنسا لا تريد أي صفقات تبادلية في عملية بيع نيمار، وترغب في الحصول على الأموال نقدًا، وهو ما قد يعرقل انتقاله إلى البلوغرانا، حيث تسير الأمور في إدارة البارسا نحو إدخال بعض اللاعبين في صفقة تبادلية لتقليل المقابل المادي.

وترددت تقارير حول وجود عرض من برشلونة بأن يختار باريس سان جيرمان لاعبين من 5،هم: عثمان ديمبلي، وكوتينيو، وراكيتيتش، وصامويل أومتيتي، ونيلسون سيميدو، مقابل التخلي عن نيمار، إضافة إلى حصول النادي الفرنسي على 90 مليون يورو، وهو العرض الذي رفضه باريس سان جيرمان.

وكان نيمار قد انتقل إلى سان جيرمان قبل عامين مقابل 222 مليون يورو.

ولا يزال الباب مفتوحًا أمام إتمام الصفقة حتى يوم 2 سبتمبر المقبل، موعد إغلاق سوق الانتقالات في إسبانيا وفرنسا.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن البرازيلي فيليبي كوتينيو وافق على الرحيل إلى باريس سان جيرمان بعد أن تضاءلت فرصته في العودة إلى الدوري الإنجليزي، مرة أخرى.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة من ليفربول الإنجليزي في يناير 2018، مقابل 160 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في تاريخ البلوغرانا، إلا أنه لم ينجح في إثبات وجوده برفقة الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوتينيو يعلم جيدًا أن موقفه سيكون شديد الصعوبة في الحصول على موقع أساس في تشكيل البارسا، حال إتمام التعاقد مع نيمار، وكان يضع العودة إلى البريمييرليغ بوصفها الرغبة الأولى له، إلا أن رفض ليفربول عودته، وحرمان تشيلسي من التعاقدات، وعدم جدية مانشستر يونايتد في ضمه، أنهى حلمه الإنجليزي تمامًا.

وأكدت أن اللاعب فتح الباب أمام الرحيل إلى باريس سان جيرمان، حتى وإن كان من خلال صفقة تبادلية مع نيمار.

القرار المؤلم

ومن جهة أخرى، فإن صفقة بوغبا، التي تتراوح قيمتها بين 150 إلى 170 مليون يورو، ستجبر ريال مدريد على اتخاذ قرارات مؤلمة، فيما يتعلق ببعض اللاعبين المتواجدين في قائمته حاليًا، بحسب صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن تمويل صفقة بوغبا، الذي اقترب كثيرًا من ريال مدريد، بحسب تقارير أخرى، يتطلب بيع 3 لاعبين كيلا يقع النادي الملكي تحت طائلة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، بعد أن أنفق 303 ملايين يورو على 6 صفقات منذ بدء سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وأشارت في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة الريال يتعين عليها بيع الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريغيز، والإسباني الدولي إيسكو، لتمويل الصفقة الفرنسية.

وتابعت بقولها:“القيمة السوقية لخاميس رودريغيز 50 مليون يورو، و60 مليون يورو لغاريث بيل، ومثلها بالنسبة لإيسكو، وبالتالي فإن إجمالي سعر اللاعبين الثلاثة سيمنح الريال الفرصة للتعاقد مع بوغبا بالمقابل الذي يريده مانشستر يونايتد وهو 170 مليون يورو“.

وأكدت أن إصابة ماركو أسينسيو لم تغير كثيرًا من فكر زيدان تجاه خاميس رودريغيز، رغم التقارير التي أشارت إلى استمرار اللاعب، لأن زيزو ليس مقتنعًا به من الأساس، كما أن رودريغيز لن يقبل أن يكون ضيف شرف في صفوف الفريق“.

صفقة سنغالية في سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع إدريسا جاي، لاعب وسط إيفرتون، لمدة 4 سنوات.

وانضم لاعب منتخب السنغال البالغ من العمر 29 عامًا إلى إيفرتون قادمًا من أستون فيلا في 2016، وشارك في 108 مباريات مع النادي الواقع في منطقة مرسيسايد.

وأمضى 5 أعوام في ليل قبل انتقاله إلى إنجلترا، وفاز بثنائية الدوري والكأس مع النادي الفرنسي في 2011.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن باريس سان جيرمان سيدفع حوالي 30 مليون جنيه استرليني (36.49 مليون دولار) من أجل ضم جاي.

وقال جاي في بيان على موقع باريس سان جيرمان على الإنترنت:“فخور للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، وأردت إعطاء دفعة لمسيرتي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، وهو واحد من أكبر المشاريع الرياضية الطموحة في أوروبا“.

وجهة روسية لنجم برشلونة

أكد ألكسندر ميتفيديف، رئيس نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي والمدير العام، اهتمام النادي بالتعاقد مع البرازيلي مالكوم جناح برشلونة خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وكان آرسنال يسعى إلى التعاقد مع اللاعب الذي انضم إلى النادي الكتالوني الموسم الماضي، ولم يثبت جدارته بالمشاركة في التشكيلة الأساسية للمدير الفني أرنستو فالفيردي.

وقال ميتفيديف لموقع ”فونتاناكا“ الروسي على الإنترنت إن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكنه في الوقت ذاته يرى أن طلب برشلونة الحصول على 40 مليون يورو ”بعيد جدًا عن الواقع“.

الإنتر ينتظر كافاني

قالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن نادي إنتر ميلان ينتظر الرد النهائي من الأوروغوياني إدنسون كافاني، نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، لإتمام صفقة التعاقد معه في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة إنتر ميلان قدّمت عرضًا رسميًا إلى كافاني، للحصول على موافقته أولًا، قبل أن تصل إلى اتفاق مع سان جيرمان.

وينتهي عقد كافاني مع بطل فرنسا منتصف العام المقبل، وهو ما سيسهّل مهمة النيراتزوري في المفاوضات مع سان جيرمان، كيلا يرحل اللاعب في عام 2020.

وأكدت الصحيفة إن الإنتر عرض على كافاني، 32 عامًا، عقدًًا يستمر لمدة 3 مواسم، مقابل 9 ملايين يورو سنويًا، بعد أن تعثرت المفاوضات لضم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد.