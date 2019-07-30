تقرير: خطايا إدارة ريال مدريد وزيدان تدمر تسويق غاريث بيل

قالت صحيفة ”آس“ إن الطريقة التي تعاملت بها إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مع الويلزي غاريث بيل دمّرت إلى حد كبير آمال تسويق اللاعب، إضافة إلى أنها أصابت بيل نفسه بخيبة أمل كبيرة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن التصريحات المتوالية من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حول غاريث بيل، كانت أحد الأسباب الرئيسة في فشل بيعه.

وأضافت: ”أصرّ زيدان مراراً على التأكيد أن بيل خارج حسابات ريال مدريد في الموسم المقبل، وقال إنه من الأفضل لجميع الأطراف أن يغادر بيل النادي الملكي في أقرب فرصة ممكنة، وبالتالي فإن ما حدث بعد ذلك كان نتيجة طبيعية لتصريحات المدرب الفرنسي“.

وأكدت أن عرض نادي ”جيانجسو“ الصيني كان يستهدف إقناع بيل بالانتقال إلى الدوري الصيني، دون أن يضع ريال مدريد في الحسابات المالية، وبالتالي فإن الراتب الأسبوعي المخصص لبيل وصل إلى مليون جنيه إسترليني، بينما لم يرتق العرض المادي المقدّم إلى الميرينغي إلى مستوى طموح الإدارة المدريدية لقيمة الصفقة، ومن هنا جاء قرار إلغاء انتقال اللاعب إلى الصين، رغم الموافقة المبدئية على انتقاله.

وتابعت: ”عرض بيل للبيع على طريقة أنه لاعب غير مرغوب فيه على الإطلاق تسبب في انهيار قيمته التسويقية بالنسبة لريال مدريد، وكانت تصريحات زيدان فيما يتعلق بهذا الأمر عنصراً سلبياً للغاية“.

ورأت الصحيفة أن رحيل بيل حالياً أصبح أمراً صعباً، في ظل فشل انتقاله إلى الدوري الصيني من جهة، وعدم وجود أي عروض رسمية أخرى لضمه.

وقالت إن ريال مدريد أهدر فرصة ذهبية لبيع بيل قبل عامين، عندما أراد البرتغالي جوزيه مورينيو ضمه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بمقابل 150 مليون يورو، إلا أن العرض قُوبل بالرفض.

وغاب غاريث بيل عن تشكيلة ريال مدريد التي ستشارك في ”كأس أودي“، بمدينة ميونخ الألمانية، حيث يلتقي الريال اليوم الثلاثاء مع توتنهام الإنجليزي.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في منتصف عام 2022.