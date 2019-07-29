بوجود غاريث بيل.. ريال مدريد يكشف رسميًا عن قميصه الثالث للموسم الجديد (فيديو وصور)

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن قميصه الثالث الذي سيرتديه خلال الموسم الجديد 2019/2020.

ونشر ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، صورًا للطقم الثالث للفريق، الذي يأتي من تصميم شركة ”أديداس“ العالمية.

وقال الموقع الرسمي لريال مدريد: ”القميص الثالث مستوحى من التكنولوجيا وتطور المستقبل، وملعب (سانتياغو بيرنابيو) الجديد كمرجع رئيسي لهذا الابتكار، (أنت تملك المستقبل) هو المفهوم الذي تم اختياره لتمثيل هذا القميص، والذي يقر أن النجاحات التي تحققت في الماضي لا تتداخل أبدًا مع طموحاتنا في المستقبل“.

والتقط عدد من نجوم ريال مدريد الصور بالقميص الجديد، أبرزهم: كريم بنزيما، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، وغاريث بيل، وماركو أسينسيو، ولوكاس فاسكيز، ومارسيلو دا سيلفا، وناتشو فيرنانديز، بالإضافة إلى أودريوزولا.