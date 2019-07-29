ريال مدريد يعلن رسميًا طبيعة إصابة كورتوا

أكد نادي ريال مدريد الإسباني إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا.

وقال ريال مدريد في بيان على الإنترنت: ”بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل أطباء ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في الكاحل الأيسر. بانتظار التطورات“.

وتمثل إصابة كورتوا فرصة للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لإثبات تفوقه من جديد.

وقال كورتوا قبل أيام: ”أنا الحارس الأول لريال مدريد“.

وأضاف كورتوا: ”أتدرب بشكل جيد في المرحلة التحضيرية، وأشعر أنني بحالة جيدة، بعد الموسم الماضي كانت نسبة الدهون لدي 8.8%، عدت هذا الصيف بنسبة 8.1%، هذا أمر جيد بعد شهر من العطلات“.

وهذه الضربة الخامسة لريال مدريد ومدربه زيدان، بعدما تأكد غياب المهاجم الإسباني ماركو أسينسيو لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، كما ضربت الإصابات إبراهيم دياز، ويغيب مدة شهر عن الفريق الملكي، وهو الحال الذي ينطبق على المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي، إلى جانب لوكا يوفيتش.

وشارك كورتوا، البالغ من العمر 27 عامًا، في 35 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي، استقبل فيها 48 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات فقط.