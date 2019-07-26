تيبو كورتوا: أنا الحارس الأول لريال مدريد

قال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حامي عرين نادي ريال مدريد الإسباني إنه يعتقد أنه سيكون الحارس الأول للفريق الملكي الموسم المقبل، 2019/2020، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ونقلت صحيفة ”ماركا“ عن كورتوا قوله: ”أعتقد أنه من الواضح الآن من هو رقم واحد في ريال مدريد، أشعر أنني أقوى من أي وقت مضى“.

وأضاف كورتوا ”أتدرب بشكل جيد في المرحلة التحضيرية، وأشعر أنني بحالة جيدة، بعد الموسم الماضي كانت نسبة الدهون لدي 8.8%، عدت هذا الصيف بنسبة 8.1%، هذا أمر جيد بعد شهر من العطلات“.

وأردف كورتوا الذي انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي ”أشعر أنني بحالة جيدة وآمل أن أستمر بهذه الطريقة“.

وتحدث كورتوا عن زميله ومواطنه إدين هازارد فقال: ”مقارنة هازارد بكريستيانو رونالدو؟ هازارد هو هازارد وليس من الضروري مقارنته بأي شخص آخر، يجب أن يكون هازارد مهمًا للفريق وأن يفعل ما كان يفعله مع تشيلسي ومع بلجيكا، سيكون كل شيء على ما يرام“.

وشارك كورتوا، البالغ من العمر 27 عامًا، في 35 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي، استقبل فيها 48 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات فقط.