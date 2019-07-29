للمرة الأولى منذ عامين.. جيمس رودريغيز يشارك في تدريبات ريال مدريد (صورة)

ظهر الكولومبي جيمس رودريغيز، جناح فريق ريال مدريد، في مران فريقه، اليوم،الاثنين، للمرة الأولى منذ عامين بعد قضاء فترة إعارة خارجية مع بايرن ميونخ.

وانتقل اللاعب الكولومبي من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ في صيف 2017 لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي هذا الصيف مقابل 42 مليون يورو، لكن النادي البافاري قرر عدم تفعيل هذا البند، ليعود اللاعب إلى النادي الذي لا يزال يملك عقدًا معه.

وفقًا لما نشرته صحيفة ”ماركا“الإسبانية، فإن رودريغيز يعود إلى المدينة الرياضية ”الفالديبيباس“ للانضمام إلى تدريبات ريال مدريد للمرة الأأولى منذ عامين.

كانت جميع الأنباء التى ترددت أخيرًا تشير إلى رحيل اللاعب من ريال مدريد، وترأس نابولي وأتلتيكو مدريد قائمة أكثر الأندية اهتمامًا بالتعاقد معه لكن يبدو أن بقاءه أصبح أمرًا واقعيًّا بعد إصابة ماركو أسينسيو وابتعاده عن الملاعب لمدة 9 أشهر.

وسيواصل رودريغيز تدريباته مع ريال مدريد بدءًا من اليوم لحين حسم مستقبله بشكل نهائي، وعلى الأغلب سوف يسافر مع الفريق إلى ميونخ لخوض مباراة توتنهام غدًا في كأس أودي.