تقارير: زيادة وزن هازارد تغضب زيدان.. وبيريز رئيس ريال مدريد ”يغسل يديه“

قالت صحيفة ”سبورت“ إن نادي ريال مدريد الإسباني يواجه أزمة كبيرة مع أغلى صفقة أبرمها في تاريخه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني لريال مدريد، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، يشعر باستياء شديد من النجم البلجيكي إدين هازارد، المنضم إلى النادي الملكي من نادي تشيلسي الإنجليزي، مقابل 120 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الميرينغي.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، أن زيدان يشعر بالغضب الشديد من المستوى المتواضع الذي ظهر به هازارد في المباريات الودية التي خاضها الريال، حيث ظهر تراجع مستواه، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى زيادة وزن اللاعب بمقدار 7 كيلو جرام عن المعدل الطبيعي.

ونقلت الصحيفة الكتالونية عن مصادر مقربة من إدارة الريال قولها إن رئيس النادي فلورنتينو بيريز بدأ ”يغسل يديه“ من صفقة التعاقد مع هازارد، وأكد للمقربين منه أن التعاقد مع النجم البلجيكي كان قرار زيدان، وليس قراره الشخصي، في إشارة لوجود خلافات عميقة بين الطرفين فيما يتعلق بصفقات الملكي الجديدة التي كلّفت النادي ما يزيد عن 300 مليون يورو.

وأصبحت أزمة مستوى هازارد الأحدث في ريال مدريد، مع الإصابات التي ضربت عددا من اللاعبين، وعلى رأسهم ماركو أسينسيو، الذي سيغيب 6 أشهر على الأقل، إضافة إلى فيرلاند ميندي، الذي سيغيب 4 أسابيع، وغموض موقف الويلزي غاريث بيل من البقاء أو الرحيل.

وخسر ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد 3-7، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما فجر يوم السبت في نيوجيرسي، مما أثار الشكوك حول قدرة الملكي على تعويض الموسم الكارثي الماضي، كما فتحت الهزيمة المذلة باب الانتقادات أمام زيدان، لفشله في تغيير شكل الفريق.