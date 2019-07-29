جواو فيلكس يتوقع أن يكون بين ”الأفضل“ في العالم حال تألقه مع أتلتيكو مدريد

قال البرتغالي جواو فيلكس في مقابلة حصرية مع صحيفة AS الإسبانية ستنشرها، اليوم الاثنين، إنه قد يكون بين الأفضل لو سارت الأمور بشكل جيد مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد.

وضم أتلتيكو مدريد وصيف بطل الليغا المهاجم الدولي من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو (142 مليون دولار) مطلع الشهر الحالي؛ ما يجعله رابع أغلى لاعب على مر العصور.

وشارك فيلكس للمرة الأولى مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي، وساهم في فوزه بلقب الدوري البرتغالي الممتاز بتسجيله 15 هدفًا وصنع سبعة أهداف أخرى خلال مشاركته في 21 مباراة منذ البداية.

كما بات أصغر لاعب يسجل ثلاثة أهداف في الدوري الأوروبي خلال الفوز 4-2 على آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال الدولي الشاب الذي ارتدى القميص رقم 7 الخاص بالمهاجم الفرنسي السابق أنطوان غريزمان في مقابلة مع الصحيفة الإسبانية في أورلاندو المحطة الثالثة لجولة أتلتيكو الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية: ”ربما لا أملك الكثير من الإمكانيات البدنية، لكن لدي أشياء أخرى لا يمتلكها الآخرون“.

وأضاف: ”أنا بخير وسعيد في أتلتيكو.. لقد استقبلني زملائي في الفريق جيدًا وكان دورهم مساعدًا في الاندماج. وشاركت مع الفريق أمام نومانسيا وكذلك في الديربي أمام ريال مدريد ونفذت تعليمات المدرب“.

وعن حياته في مدريد بعد أيام من إتمام الصقة، قال فيلكس الذي قاد أتلتيكو لفوز كبير بسبعة أهداف مقابل ثلاثة لريال مدريد: ”أعيش مع والدتي وصديقة في لا فينكا“.