عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”إذلال“ أتلتيكو مدريد للريال.. وصراع لوكاكو بين إنتر ميلان ويوفنتوس

شكل إذلال أتلتيكو مدريد لنظيره ريال مدريد في لقاءات كأس الأبطال الدولية، وفوز منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا ببطولة أمم أوروبا، ومستقبل النجمين ديبالا ولوكاكو، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بطواف فرنسا وتألق الكولومبي بيرنال، ولقاءات برشلونة في اليابان وكأس العالم للسباحة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا بلقب أمم أوروبا على حساب البرتغال في النهائي وكتبت: ”الثامن“.

كما تحدثت عن هزيمة ريال مدريد في الديربي 7-3، وكتبت: ”المشجعون يرونها سوداء“.

كما اهتمت بفوز برشلونة على فيسيل كوبي الياباني، واقتراب الكولومبي إيغان بيرنال من التتويج بلقب طواف فرنسا في إنجاز تاريخي.

سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على فيسيل كوبي الياباني 2-0 و“إذلال“ أتلتيكو مدريد لريال مدريد 7-3 في لقاء برسم كأس الأبطال الدولية.

كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا بلقب أمم أوروبا، وتفوق الكولومبي إيغال بيرنال في طواف فرنسا.

موندو ديبورتيفو

اختارت الصحيفة رقم 7 عنوانًا بارزًا لعددها، إذ تحدثت عن حسم إسبانيا لقب أمم أوروبا عن طريق فيران توريس، الذي كان يحمل الرقم 7 وفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 7-3 في كأس الأبطال الدولية.

واهتمت الصحيفة بالفوز التاريخي المنتظر للكولومبي إيغال بيرنال بطواف فرنسا.

آس

ركزت الصحيفة على خسارة ريال مدريد ديربي كأس الأبطال الدولية 7-3، وكتبت: ”إنذار أحمر“.

كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا بلقبه الثامن في أمم أوروبا تحت 19 عامًا، وفوز برشلونة على فيسيل كوبي الياباني 2-0.

وتحدثت الصحيفة عن تفوق الكولومبي إيغال بيرنال في طواف فرنسا، إذ حسم اللقب بنسبة كبيرة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بطواف فرنسا وخيبة أمل في المراحل الأخيرة التي أفقدت فرنسا الحلم باللقب.

كما تحدثت عن حراسة المرمى في فريق باريس سان جيرمان.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إيطاليا بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة الماء في بطولة العالم.

كما تحدثت عن خطف آرسنال للإيفواري بيبي من نابولي، وصراع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بين إنتر ميلان ويوفنتوس الذي استغل ورقة ديبالا.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز منتخب إيطاليا لكرة الماء بالميدالية الذهبية في بطولة العالم.

كما اهتمت بالصراع بشأن الأرجنتيني باولو ديبالا، وكتبت: ”ديبالا: 100 مليون يورو“.

الصحفة البريطانية

ستار صنداي

ركزت الصحيفة على تصريحات الألماني يورغن، المديرالفني لليفربول، الذي أكد أن نظام الصرف مثل مانشستر سيتي لن يتم استخدامه في ليفربول.

كما تحدثت عن طلب زيدان، مدرب ريال مدريد، بضم بول بوغبا بشكل عاجل من مانشستر يونايتد، وعنونت: ”أحضروا لي بوغبا.. زيدان يطالب بجلب بول لريال مدريد“.