صحيفة: التعاقد مع بوغبا صار حتميًا لريال مدريد بعد خسارته المذلة ضد أتلتيكو مدريد

ذكرت صحيفة AS الإسبانية أنه بعد البداية السيئة لريال مدريد خلال فترة الإعداد الأولى بخسارته في مباراتين وتعادله في واحدة بات التعاقد مع بول بوغبا حتميا لإنقاذ خط وسط الفريق الملكي.

وأنهى ريال مدريد جولته في الولايات المتحدة بهزيمة مذلة 7-3 أمام غريمه أتلتيكو مدريد في نيوجيرسي يوم الجمعة في نتيجة أكدت عودة الفريق إلى إسبانيا بنتائج محرجة.

وبدأ ريال جولته بالخسارة 3-1 أمام بايرن ميونخ في تكساس قبل أن يتأخر بهدفين نظيفين أمام آرسنال في غضون 24 دقيقة في واشنطن يوم الثلاثاء وقاتل ريال وتعادل 2-2 في الشوط الثاني قبل أن يخسر بركلات الترجيح لكن أمام جاره تعرض فريق المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لهزيمة محرجة.

وقالت الصحيفة، إنه يبدو من الواضح أن خط الوسط الذي منح الكثير من الانتصارات للفريق بوجود كاسيميرو (27 عامًا) وتوني كروس (29 عامًا) ولوكا مودريتش (33 عامًا) يحتاج إلى تجديد خاصة بعد رحيل داني سيبايوس وماركوس يورينتي ولم يبق من لاعبي الوسط سوى الشاب فدريكو فالفيردي وإيسكو على مقاعد البدلاء.

وذكرت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية أن البرتغالي برونو فرنانديز (من سبورتنغ لشبونة) بات قريبا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد مقابل 70 مليون يورو وسيخضع للكشف الطبي خلال ساعات.

وسينضم لاعب خط الوسط البرتغالي إلى الصربي ميلينكوفيتش سافيتش القادم من لاتسيو والذي يبدو أنه توصل لاتفاق مع يونايتد مقابل 75 مليون يورو.

وهذه التعزيزات في فريق المدير الفني النرويغي أولي غونار سولشاير ستجعل الفريق يستغني عن بوغبا الذي قال بالفعل إنه يريد الذهاب إلى ريال مدريد. ولكن يبقى الآن أصعب شيء وهو توصل ريال مدريد لاتفاق بضمه مقابل سعر جيد.

ويريد مانشستر يونايتد بدء المفاوضات بمبلغ 200 مليون يورو وبالتالي لن يقل العرض النهائي عن 150 مليون.

وينبغي على ريال مدريد سباق الزمن لضم بوغبا في الأيام الأولى من الشهر المقبل وتحديدا قبل الثامن من أغسطس/آب لأنه في نهاية هذا اليوم لن يمكن لمانشستر يونايتد ضمن بدائل للاعب الفرنسي لأن سوق الانتقالات في إنجلترا سيغلق في اليوم ذاته كما أن في هذا الأسبوع سينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز.