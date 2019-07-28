رحيل ماريانو دياز لموناكو سيفتح الباب أمام هازارد لارتداء ”القميص الأيقوني“ في ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن موناكو عاد للتفاوض مع ريال مدريد بشأن المهاجم ماريانو دياز الذي خرج من اهتمامات المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان.

ولا يزال موناكو يبحث عن مهاجم بعد فشل التعاقد مع أندريه سيلفا بعد سقوطه في الفحص الطبي بسبب مشكلة في ركبته.

ويحتاج فريق الإمارة الفرنسية لمهاجم صريح يمكنه زيادة الفعالية الهجومية للفريق في ظل اقتراب رحيل الكولومبي راداميل فالكاو إلى الدوري التركي.

ورغم أن اللاعب أكد في أكثر من مناسبة رغبته في البقاء في النادي الملكي، إلا أنه بات بعيدًا عن المشاركة في التشكيلة الأساسية في ظل وجود كريم بنزيما والصربي لوكا يوفيتش.

ونقلت صحيفة AS عن تقارير إعلامية فرنسية أن ليوناردو غارديم المدير الفني لموناكو طلب التعاقد مع ماريانو وأرسل عرضًا أوليا إلى ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يرحل ماريانو قريبًا للدوري الفرنسي الذي يعرفه جيدًا بعد تألقه في موسم 2017/2018 مع أولمبيك ليون، ليكون بذلك رقم 7 متاحًا أمام إيدن هازارد الذي طلب هذا القميص التاريخي الخاص براؤول غونزاليس، ثم الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو.

ورحل داني سيبايوس إلى آرسنال، ثم لحق به خيسوس فاييغو على سبيل الإعارة لموسم واحد إلى ولفرهامبتون واندرارز