ماريانو دياز يقود ريال مدريد للفوز على فياريال في الدوري الإسباني (فيديو)

استعاد نادي ريال مدريد شيئًا من توازنه بعد الفوز 3/2، على ضيفه فياريال اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد مبكرًا عبر ماريانو دياز بعد أقل من دقيقتين (84 ثانية)، بمساعدة إبراهيم دياز، بعد خطأ دفاعي، وهو أسرع هدف لريال مدريد هذا الموسم في مُختلف المسابقات.

وأدرك جيرارد مورينو التعادل لفياريال في الدقيقة الحادية عشرة بمساعدة ألفارو غونزاليس، لكن ريال مدريد أنهى الشوط الأول متقدمًا 2/1 بعدما سجل له خيسوس فاييخو هدفًا في الدقيقة 40، بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلًا كرة صدها حارس فياريال.

وسجل ماريانو دياز الهدف الشخصي الثاني له والثالث لريال مدريد في الدقيقة 49، بعد كرة عرضية من داني كارفاخال.

وسجل خاومي كوستا هدفًا لفياريال في الدقيقة 90+4، لكنه لم يمنع من فوز ريال مدريد.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 68 نقطة في المركز الثالث، علمًا أن النادي الملكي ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في حين تجمد رصيد فياريال عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويلعب ريال مدريد آخر مباراتين في الموسم أمام ريال سوسيداد وريال بيتيس.

الدوري الاسباني | ريال مدريد 1-0 فياريال | هدف اول لـ ريال مدريد ماريانو دياز#ريال_مدريد_فياريال #RealMadridVillarreal https://t.co/YigmCpSlX4 — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) May 5, 2019

الدوري الاسباني | ريال مدريد 1-1 فياريال | هدف التعادل لـ فياريال جيرارد مورينو#ريال_مدريد_فياريال #RealMadridVillarreal https://t.co/5Zt9tWCh5p — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) May 5, 2019

الدوري الاسباني | ريال مدريد 2-1 فياريال | هدف الثاني لـ ريال مدريد خيسوس فاييخو#ريال_مدريد_فياريال #RealMadridVillarreal https://t.co/QvzJOce9GU — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) May 5, 2019

الدوري الاسباني | ريال مدريد 3-1 فياريال | هدف ثالث لـ ريال مدريد ماريانو دياز#ريال_مدريد_فياريال #RealMadridVillarreal https://t.co/sS10YHpvLh — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) May 5, 2019