أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال.. 1/1 (فيديو)

سجل ماريانو دياز الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه ريال مدريد مع فياريال، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف دياز في الدقيقة الثانية، لكن جيرارد مورينو تعادل لفياريال في الدقيقة 11.

ويملك ريال مدريد 65 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، مقابل 40 نقطة لفياريال في المركز الرابع عشر، وقد انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 2/2.