بعد الخسارة 7-3.. انتقال جيمس رودريغيز من ريال مدريد لأتلتيكو شبه مستحيل

ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن انتقال الكولومبي جيمس رودريغيز نحو أتلتيكو مدريد أصبح مستحيلًا بعد خسارة ريال مدريد في الديربي 7-3، إذ تمثل الصفقة خطرًا على الرئيس فلورنتينو بيريز خاصة في حال تألقه.

وتعرضت إدارة ريال مدريد لانتقادات الأعضاء والمشجعين بعد بيع ماركوس لورينتي للجار وعدم منع انتقال ماريو هيرموسو ابن الفريق من إسبانيول برشلونة لأتلتيكو مدريد رغم كون الفريق الملكي كان يملك حق إعادة شرائه.

ويعتقد الأعضاء والمشجعون أن انتقال جيمس رودريغيز لأتلتيكو مدريد، يعطي فريقًا منافسًا قوة أكبر خصوصًا بعد الهزيمة الكبيرة، ويفضل كثير منهم حسب استفتاء لصحيفة “ ماركا “ في بقائه.

وفي ظل فشل صفقة انتقال غاريث بيل نحو الصين واتجاه إدارة ريال مدريد للإبقاء عليه في حال عدم التوصل بعرض أوروبي، فالنجم الكولومبي قد يرحل نحو إيطاليا، حيث يبقى نابولي المهتم بالتعاقد معه، لكنه يطلبه معارًا لموسم مع بند إجباري لشراء عقده وهو ما يرفضه ريال مدريد.

ويرغب الفريق الملكي في جني مبلغ مالي من بيع النجم الكولومبي، يصل إلى 45 مليون يورو لخلق توازن مالي بعدما صرف حوالي 300 مليون يورو على التعاقدات.