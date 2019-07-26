تقرير: جيمس رودريغيز لن يغادر ريال مدريد

ذكر الصحفي الإسباني جوسب بيدرول مقدم برنامج “ الشرينغيتو“ الشهير أن الكولومبي جيمس رودريغيز لن يغادر ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد قرار إدارة الفريق بعدم بيعه وتسجيله في لائحة الموسم القادم.

وكان اللاعب الكولومبي معارا لبايرن ميونخ لمدة موسمين ولم يُفعل الفريق الألماني بند شراء عقده بعد نهاية فترة الإعارة، وأبدت أندية نابولي وأتلتيكو مدريد اهتماما بخدماته والتعاقد معه.

وكان زيدان وراء رحيل اللاعب نحو بايرن ميونخ في فترة تدريبه الأولى لريال مدريد ولم يعبر عن استعداده لعودته لكن إصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي قد تكون وراء تغيير الموقف من النجم الكولومبي.

وحسب صحيفة “ آس “ فمحيط النجم الكولومبي يعتقدون أن إدارة ريال مدريد وضعت خطة لعدم بيعه لأتلتيكو مدريد وذلك من خلال أخبار الإبقاء عليه.