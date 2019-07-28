كارليس بيريز يحسم مصيره بعد تألقه في مباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي

أعرب كارليس بيريز، لاعب نادي برشلونة، عن سعادته بعد تسجيله هدفي فوز البارسا على فيسيل كوبي الياباني، يوم السبت، مشددًا على أنه لا يفكر في مغادرة فريقه.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ عقب المباراة: ”أريد البقاء مع برشلونة، أعلم هذا جيدًا“.

وأضاف: ”هدفي حاليًا العمل والصبر، وليس تغيير وجهتي“.

وتابع: ”لقد كنت في برشلونة منذ صغري، وكنت أحلم بتسجيل الأهداف، أريد الوصول إلى الفريق الأول وتمثيل البارسا“.

وأردف: ”إذا كنت تعمل وتفعل ما عليك، فإن الفرص ستأتي“.

وواصل: ”أعلم أن برشلونة يجب أن يوقع مع الأفضل، هذا طبيعي، فهو أفضل فريق في العالم“.

وأردف: ”أنا هنا للاستفادة من الفرص المتاحة لي، لكن في الوقت الحالي، أنا لاعب في الفريق B“.

وأتم: ”لا أعرف ما الذي سيحدث، لكني سأواصل القيام بعملي ومساعدة الفريق“.