غاريث بيل يصل إلى الصين لإتمام عملية رحيله عن ريال مدريد (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوصول الويلزي غاريث بيل إلى الصين لإتمام انتقاله إلى جيانجسو الصيني تاركا ريال مدريد، في صفقة وصفت التقارير الصحفية بالخرافية.

لاعب توتنهام السابق، البالغ من العمر 30 عامًا، يتقاضى في الوقت الراهن 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويعد من أعلى لاعبي العالم تقاضيًا للرواتب.

ولكن هذه الصفقة ستدر عليه عائدات مالية مغرية قد تبلغ مليون جنيه إسترليني (نحو 1,24 مليون دولار) أسبوعيًا.

Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. ???? pic.twitter.com/CLMkgfTuD9

— Orca (@Orcathedevil) July 28, 2019