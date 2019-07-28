غاريث بيل يصل إلى الصين لإتمام عملية رحيله عن ريال مدريد (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوصول الويلزي غاريث بيل إلى الصين لإتمام انتقاله إلى جيانجسو الصيني تاركا ريال مدريد، في صفقة وصفت التقارير الصحفية بالخرافية.

لاعب توتنهام السابق، البالغ من العمر 30 عامًا، يتقاضى في الوقت الراهن 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويعد من أعلى لاعبي العالم تقاضيًا للرواتب.

ولكن هذه الصفقة ستدر عليه عائدات مالية مغرية قد تبلغ مليون جنيه إسترليني (نحو 1,24 مليون دولار) أسبوعيًا.

Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. ???? pic.twitter.com/CLMkgfTuD9 — Orca (@Orcathedevil) July 28, 2019

وشكل المهاجم عنوانًا أساسيًا لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان العائد إلى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف الموسم المنصرم، أن اللاعب الويلزي لا يشكل جزءًا من خططه لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه محليًا وقاريًا.

ولا يخفى أن علاقة زيدان بمهاجمه لم تكن على أفضل ما يرام خلال العهد الأول للفرنسي كمدرب لريال بين مطلع 2016 ونهاية موسم 2017-2018، وسط تقارير عن أنه كان يفضّل النجم البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، على الويلزي الذي أمضى فترات طويلة على مقاعد البدلاء، وساءت علاقته حتى مع المشجعين.

وسارع بيل بعد التتويج باللقب الثالث تواليا لريال في دوري أبطال أوروبا العام الماضي، للتلميح إلى إمكانية رحيله عن النادي وربما العودة للدوري الإنكليزي الممتاز. لكن تبدل المعطيات في القلعة البيضاء، من إعلان زيدان رحيله المفاجئ في ختام موسم 2018-2019، وانتقال رونالدو بعد أسابيع إلى يوفنتوس الإيطالي، أبقياه في مكانه، قبل أن يتجدد الحديث عن الرحيل مع عودة زيدان في وقت سابق من العام الحالي.

وبعد أيام من إعلان زيدان صراحة أن البحث جارٍ عن مخرج لبيل، تطرقت تقارير صحفية، إلى عروض صينية للاعب الذي انضم إلى ريال عام 2013 قادمًا من توتنهام الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ86 مليون جنيه (133,5 مليون دولار أمريكي).

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إلى أن اللاعب الويلزي بات قريبًا من الانضمام الى نادي جيانجسو سونينغ الصيني حيث سينال 22 مليون يورو (نحو 24,5 مليون دولار) في الموسم الواحد، مشيرة إلى أن الاتفاق بين الطرفين بات شبه منجز ”وتتبقى بعض التفاصيل الصغيرة لإتمامه“.

من جهتها، كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ الإنجليزية أن ممثلي بيل يجرون مباحثات مع النادي الصيني، وأن الأخير ”واثق بشكل متزايد من قدرته على إقناع بيل بالتوقيع“ للانضمام إلى صفوفه، علمًا بأن باب الانتقالات بالنسبة إلى الأندية الصينية يقفل بعد أيام فقط (الأربعاء).

وأشارت الشبكة إلى أن عقد بيل سيدر عليه ”مليون جنيه إسترليني (نحو 1,24 مليون دولار) أسبوعيا“، من دون أن توضح ما إذا كان هذا الرقم عبارة عن راتب فقط، أم يشمل مداخيل أخرى مثل اتفاقات رعائة أو إعلانية.

وكان زيدان قد أكد في تصريحات الأسبوع الماضي أن بيل بقي خارج تشكيلة ريال مدريد لمباراته الأولى في كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها أمام بايرن ميونخ الألماني 1-3 في هيوستن الأمريكية السبت الماضي، ”لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك“.

وأضاف: ”سنرى ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة“، معتبرًا أنه سيكون من الأفضل حسم هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.