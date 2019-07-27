عناوين الصحف الرياضية العالمية.. نهاية مسيرة غاريث بيل مع ريال مدريد ويوفنتوس يقتحم صفقة لوكاكو (صور)

شكّل مستقبل غاريث بيل وقرب انتقاله للدوري الصيني والصراع بين الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني حول مباريات أيام الجمعة والاثنين وصفقات الأندية الكبرى أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بنهائي أمم أوروبا تحت 19 عامًا، وطواف فرنسا وتصريحات عدة نجوم كأنطوان غريزمان ورحيم سترلينغ.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية لليوم السبت، 27 يوليو.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بمستقبل الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد وكتبت ”بيل إلى غيانغسو“ مؤكدة أنه سيحصل على راتب أكبر ويبقى القرار النهائي بعد اتفاق الفريقين.

كما اهتمت بنهائي أمم أوروبا تحت 19 عامًا، الذي يجمع منتخب إسبانيا بالمنتخب البرتغالي.

سبورت

ركزت الصحيفة على عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة قبل نهاية عطلته الصيفية.

كما تحدثت عن قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم منع مباريات الليغا أيام الجمعة والاثنين.

وأجرت الصحيفة حوارًا مع الفرنسي أنطوان غريزمان، اللاعب الجديد لبرشلونة.

كما اهتمت بمباراة برشلونة وفيسيل كوبي الياباني الذي يضم نجم الفريق الإسباني السابق آندريس إنييستا.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بحوارها مع أنطوان غريزمان الذي قال: ”التفاهم مع ميسي سيكون سهلًا“.

كما اهتمت بطواف فرنسا وقصة الثلوج التي أعطت متصدرًا جديدًا.

الصحيفة تحدثت عن قرار إلغاء مباريات أيام الجمعة والاثنين في الليغا وكتبت ”حرب جديدة بين الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا“.

أس

ركزت الصحيفة على صفقة الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد وكتبت ”بيل قال نعم للصين“.

واهتمت الصحيفة بمباراة برشلونة الودية في اليابان أمام فيسيل كوبي الذي يلعب له إنييستا.

كما تحدثت عن منع الاتحاد الإسباني إقامة مباريات أيام الجمعة والاثنين في الليغا ومواجهة البرتغال وإسبانيا في نهائي أمم أوروبا تحت 19 عامًا وطواف فرنسا.

الصحف البريطانية

صن

اهتمت الصحيفة بحوار أجرته مع رحيم سترلينغ الذي قال: ”لا أحد في مانشستر سيتي وصل قمة عطائه حتى الآن“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بطواف فرنسا في مرحلته رقم 19 والتي لم تصل لنهايتها بسبب تساقط الثلوج في الكيلومترات الأخيرة وشهدت سقوط الفرنسيين بانسحاب تيبو بينو وخسارة جوليان ألا فيليب الصدارة وكتبت ”نهاية حلم“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بدخول يوفنتوس في صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو الذي قد يدخل في إطار عملية الأرجنتيني باولو ديبالا.

كما اهتمت بصفقات نابولي القوية الذي يقترب من إنهاء صفقة سيميوني بيبي ويضغط على إيكاردي ويرغب في التعاقد مع جيمس رودريغيز.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إمكانية صفقة تبادل بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بشأن الأرجنتيني ديبالا والبلجيكي لوكاكو، واهتمت الصحيفة بأخبار تعاقدات الأندية الإيطالية.