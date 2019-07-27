إمبراطورية بيكيه قائد برشلونة تتوسع بشراء نادٍ جديد

استحوذ جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، من خلال شركته كوزموس على ناد جديد لينضم إلى أندورا الذي يمتلكه بالفعل.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن المساهمين في نادي ”غيمناستيك دي مانريسا“ وافقوا يوم الجمعة على بيع النادي إلى كوزموس.

ووفقًا لنائب رئيس غيمناستيك، جوردي ماس، حضر 80% من المساهمين الاجتماع الذي قرر قبول العرض المقدم من بيكيه.

لكن لا تزال هناك بعض التفاصيل البسيطة التي يتعين تسويتها حتى تكتمل الصفقة تمامًا وبمجرد تأكيد ذلك سيصبح النادي أحد المؤسسات التابعة إلى نادي أندورا وأكاديميته.

وتشير الصحيفة ذاتها إلى أن مدير الكرة في أندورا حضر اجتماع المساهمين وسيتم تطوير الملعب ومرافقه خلال السنوات الخمس المقبلة.