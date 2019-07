رسميًا.. توماس فيرمايلين إلى فيسيل كوبي (صور)

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني، رسميًا، تعاقده مع المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حُر.

وانتهى عقد فيرمايلين، البالغ من العمر 33 عامًا، في يونيو الماضي.

ولم يكشف فيسيل كوبي تفاصيل تعاقده مع فيرمايلين، لكنه أوضح أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 4.

وقال فيرمايلين لوسائل الإعلام: ”لقد تعلمت الكثير من الأشياء في برشلونة في السنوات التي لعبت فيها هُناك، وسأحاول تقديم ما تعلمته هُنا“.

وسينضم فيرمايلين إلى زملائه السابقين في فيسيل كوبي، وهم: سيرجي سامبر، وآندريس إنييستا، ودافيد فيا.

يشار إلى أن برشلونة يلاقي فيسيل كوبي، اليوم السبت، ضمن بطولة كأس راكوتين، ضمن استعدادات النادي الكتالوني للموسم الجديد.

وشارك فيرمايلين في 53 مباراة فقط مع برشلونة، سجل فيها هدفًا وصنع آخر.

✍ @thomasvermaelen signs for @visselkobe

???? Thanks for everything, Thomas and best of luck with your next step in Kobe! ????????

???? Full story: https://t.co/PwV4CWfVaD pic.twitter.com/1e7HaLVJVN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 27, 2019