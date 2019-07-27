رسميًا.. توماس فيرمايلين إلى فيسيل كوبي (صور)

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني، رسميًا، تعاقده مع المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حُر.
وانتهى عقد فيرمايلين، البالغ من العمر 33 عامًا، في يونيو الماضي.
ولم يكشف فيسيل كوبي تفاصيل تعاقده مع فيرمايلين، لكنه أوضح أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 4.
وقال فيرمايلين لوسائل الإعلام: ”لقد تعلمت الكثير من الأشياء في برشلونة في السنوات التي لعبت فيها هُناك، وسأحاول تقديم ما تعلمته هُنا“.
وسينضم فيرمايلين إلى زملائه السابقين في فيسيل كوبي، وهم: سيرجي سامبر، وآندريس إنييستا، ودافيد فيا.
يشار إلى أن برشلونة يلاقي فيسيل كوبي، اليوم السبت، ضمن بطولة كأس راكوتين، ضمن استعدادات النادي الكتالوني للموسم الجديد.
وشارك فيرمايلين في 53 مباراة فقط مع برشلونة، سجل فيها هدفًا وصنع آخر.
【完全移籍加入のお知らせ】
DF トーマス フェルマーレン選手がFCバルセロナより完全移籍加入することになりました。
Welcome to Kobe, @thomasvermaelen !
詳細はこちら☟https://t.co/v2oPfsAfX3#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/zCkaXQ2v4k
— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) July 27, 2019
フェルマーレン選手はヴィッセルの背番号4を受け継ぐ事になりました！@thomasvermaelen will wear the number 4 for Vissel!#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/xLesxdI3kb
— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) July 27, 2019
✍ @thomasvermaelen signs for @visselkobe
???? Thanks for everything, Thomas and best of luck with your next step in Kobe! ????????
???? Full story: https://t.co/PwV4CWfVaD pic.twitter.com/1e7HaLVJVN
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 27, 2019