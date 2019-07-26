بارتوميو: برشلونة يخطط لمرحلة ما بعد ميسي

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن النادي يعمل على خطة للتعامل مع الموقف في مرحلة ما بعد اعتزال ليونيل ميسي قائد الفريق.

ونشط برشلونة للغاية خلال فترات الانتقالات بالسنوات الأخيرة، وأبرم بارتوميو ثلاثًا بين أضخم ست صفقات على الإطلاق.

وكانت أحدث صفقة لبرشلونة التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

وقال بارتوميو: إن هذه الصفقات تأتي ضمن خطة برشلونة لتعويض غياب ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، عند اعتزاله.

ورغم أنه لا يوجد ما يشير إلى أن ميسي البالغ من العمر 32 عامًا يرغب في الاعتزال قريبًا، فإن النادي القطالوني يصر على أنه قادر على مواصلة النجاح بمجرد اعتزال مهاجمه الأرجنتيني.

وقال بارتوميو في مقابلة مع رويترز في كوبي في اليابان اليوم: ”نرى أنه من واجبنا العمل من أجل مرحلة ما بعد ميسي، نفكر في مرحلة ما بعد اعتزال ميسي لأننا نجلب لاعبين جددًا… علينا أن نفكر في هذه المرحلة. أتمنى بصفتي رئيسًا للنادي أن يظل معنا لأطول فترة ممكنة“.

وميسي ليس موجودًا مع برشلونة في اليابان بعد أن حصل على راحة طويلة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس كوبا أمريكا، لكنه سينضم للفريق في النصف الثاني من فترة الاستعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

*رسوم انتقال غريزمان

ونفى بارتوميو ادعاءات أتلتيكو مدريد بأن النادي الكتالوني لم يدفع قيمة الشرط الجزائي بالكامل لانتقال غريزمان.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، الأربعاء الماضي، إن أتلتيكو مدريد طالب الرابطة بمنع انتقال المهاجم الفرنسي إلى برشلونة عقب نشوب نزاع بين الناديين بسبب قيمة الصفقة.

وأعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى ضم غريزمان الشهر الحالي مقابل 120 مليون يورو (133 مليون دولار).

وقال بارتوميو: إن أتلتيكو ليس لديه أي حق، قبل بضعة أيام سئلت السؤال ذاته في برشلونة وقلت: ‭‭’‬‬لا يوجد شيء. الأمر طبيعي تمامًا‭‭’‬‬، عادة عندما يغير اللاعب ناديه فإن النادي الذي لا يريد خسارة لاعبه يتصرف بهذا الشكل. مثلما يحدث معنا عندما نريد لاعبًا وهو يرغب في الرحيل ونتمسك ببقائه“.

وأوضح: ”لكن لا يوجد شيء. هذه أمور تحدث في كرة القدم. إنه أمر يحدث بين الأندية. لا أرى في ذلك أي مشكلة على الإطلاق“.

ويتواجد غريزمان حاليًا مع برشلونة في اليابان. ومن المتوقع أن يشارك للمرة الثانية بقميص برشلونة أمام فريق فيسيل كوبي الياباني غدًا السبت.

وقال بارتوميو: إن صفقة غريزمان كان يعمل عليها النادي منذ فترة طويلة.

ويوجد لاعب آخر ربطته تقارير إعلامية بالانتقال إلى برشلونة هو البرازيلي نيمار الذي رحل عن النادي الكتالوني قبل عامين إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو (247 مليون دولار).

لكن بارتوميو رفض مناقشة أي احتمال لعودة اللاعب البرازيلي وقال: ”طوال الصيف أقرأ موضوعات صحفية عن نيمار لكن في النهاية نحترم باريس سان جيرمان كثيرًا، ونيمار لا يزال لاعبًا في الفريق الفرنسي ولا يوجد شيء آخر نتحدث عنه في هذا الشأن“.