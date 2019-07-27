شهدت 10 أهداف وبطاقتين حمراوين.. أتلتيكو مدريد يُلحق خسارة تاريخية بريال مدريد (فيديو)

ألحق أتلتيكو مدريد خسارة مهينة وتاريخية بمنافسه ريال مدريد، عندما تغلب عليه 7/3، في المباراة التي جمعتهما، فجر السبت، في إطار منافسات الكأس الدولية للأبطال.

وافتتح دييغو كوستا التسجيل للروخي بلانكوس بهدف في الدقيقة الأولى من المباراة، قبل أن يسجل الوافد الجديد، البرتغالي جواو فيلكس الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 8.

وضاعف آنخيل كوريا النتيجة بتسجيل الهدف الثالث لأتليتكو مدريد في الدقيقة 19، وعاد كوستا وسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 28.

وواصل أتلتيكو مدريد سطوته على المباراة، بعد أن سجل دييغو كوستا الهدف الثالث (هاتريك)، والخامس للأتليتي من ضربة جزاء في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتفوق دييغو سيميوني 5/0 على زين الدين زيدان.

وفي الدقيقة 51 سجل كوستا الهدف الشخصي الرابع، والسادس لأتلتيكو مدريد.

وجاء الهدف الأول لريال مدريد الأول عبر المدافع ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 59.

وطرد حكم المباراة دييغو كوستا من أتلتيكو مدريد، وداني كارفاخال من ريال مدريد في الدقيقة 64، بعد اشتباكهما.

ووقع فيتولو الهدف السابع لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 70، في حين سجل كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

واختتم خافيير هيرنانديز أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 89.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 5 نقاط من مباراتين في المركز الخامس، مقابل نقطتين لريال مدريد في المركز التاسع.