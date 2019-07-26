التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (صورة)

يلاقي ريال مدريد الإسباني مواطنه أتلتيكو مدريد، فجر السبت، ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، على ملعب ميتلايف ستاديوم، في الولايات المتحدة.
وتقام المباراة الساعة 03:06 بتوقيت مكة المكرمة، 02:06 بتوقيت القاهرة.
قناة ريال مدريد الرسمية فقط هي من ستنقل المباراة
وتوقعت صحيفة ”أس“ أن يلعب ريال مدريد بهذه الطريقة.
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: مارسيلو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، داني كارفاخال.
الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدين هازارد، إيسكو، فينيسوس جونيور.
الهجوم: كريم بنزيما.
في حين توقعت الصحيفة أن يلعب أتلتيكو مدريد بهذه الطريقة:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
الدفاع: تريبيير، سافيتش، هيرموسو، لودي.
الوسط: فيتولو أو جوار فيلكس، ليورنتي، ساؤول، ليمار.
الهجوم: ألفارو موراتا، دييغو كوستا.
ولعب ريال مدريد مباراتين في الكأس الدولي للأبطال، إذ خسر 1/3 أمام بايرن ميونخ، ثم تغلب بركلات الترجيح 3/2 على آرسنال، عقب التعادل 1/1، في حين تعادل أتلتيكو مدريد سلبيًا مع ديبورتيفو جوادالاخارا، قبل أن يفوز النادي الإسباني بركلات الترجيح 5/4.
الآس | التشكيلة المتوقعة.
ريال مدريد ????️ أتلتيكو مدريد pic.twitter.com/eHHIp8lxd4
— شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 26, 2019