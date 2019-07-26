رسميًا..ريال مدريد ينجز صفقة جديدة (صورة)

أعلن نادي ريال سرقسطة، الجمعة، توصله لاتفاق بانتقال لاعبه ألبيرتو سورو إلى ريال مدريد على أن يقضي اللاعب الموسم المقبل معارًا إلى ريال سرقسطة.

ولم يكشف ريال سرقسطة عن قيمة الصفقة، لكن صحيفة ”ماركا“ قالت إنها تصل إلى مليونين ونصف المليون يورو.

وتوجه ريال سرقسطة بالشكر لريال مدريد على موافقته على بقاء ألبيرتو سورو معه الموسم القادم على سبيل الإعارة.

وشارك ألبيرتو سورو، البالغ من العمر 20 عامًا، موسم 2018/2019 في 29 مباراة منها 13 أساسيًا وسجل هدفين.