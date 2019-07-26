زيدان يرفض حلم بيريز في صفقة نيمار

كشفت صحيفة ”سبورت“ موقف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إن زيدان يرفض تمامًا فكرة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع نيمار كي يحقق حلمه القديم بضم نيمار إلى النادي الملكي، ومن جهة أخرى لتوجيه ضربة قوية إلى برشلونة، الذي يرغب في استعادة اللاعب البرازيلي.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن بيريز يرى أن نيمار هو اللاعب الوحيد في العالم الذي يستطيع ملء الفراغ ”الإعلامي والتسويقي“ الذي تركه البرتغالي كريستيانو رونالدو برحيله إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018.

وأكدت أن رغبة بيريز تتوافق مع باريس سان جيرمان الذي يرفض مسؤولوه عودة نيمار إلى برشلونة، ويرون أن انتقاله إلى ريال مدريد سيكون بمثابة الانتقام من النادي الكتالوني.

وتابعت بقولها: ”زيدان رفض صراحة وجود نيمار في ريال مدريد، خاصة بعد التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، وأكد أن قائد السليساو السابق ليس له مكان في مشروعه المستقبلي مع ريال مدريد“.

ولا يزال موقف نيمار غامضًا في ظل تمسك باريس سان جيرمان بالحصول على 222 مليون يورو مقابل بيعه، وهو نفس الثمن الذي دفعه النادي الفرنسي لشرائه قبل عامين، وهو ما يرفضه برشلونة حتى الآن.