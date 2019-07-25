سبورت: اتصالات بين برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن صفقة نيمار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أنه تمت اتصالات بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادس برشلونة، وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، بشأن النجم البرازيلي نيمار.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن بارتوميو طلب من الخليفي أن يكون برشلونة أول نادٍ يعرف إذا ما أراد باريس سان جيرمان بيع نيمار.

وأشارت الصحيفة إلى أن بارتوميو سيتحلى بالصبر اللازم بانتظار كسر العلاقة بين نيمار وإدارة باريس سان جيرمان.

لكن الصحيفة المقربة من أسوار برشلونة أوضحت أن الخليفي أبلغ بارتوميو أن باريس سان جيرمان لم يعرض نيمار للبيع، مشيرة إلى أن الأمور ستكون معقدة حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفي.

أما صحيفة ”أس“، فقالت إن برشلونة ينتظر الضوء الأخضر من باريس سان جيرمان للتفاوض على استعادة نيمار، والعرض المقدم من النادي الكتالوني سيكون فيليب كوتينيو ولاعب آخر بالإضافة إلى المال.

وأبلغ نيمار إدارة باريس سان جيرمان أنه ينوي الرحيل عن الفريق، بعد موسمين من انضمامه له قادمًا من برشلونة بصفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، حيث ذكرت تقارير أن علاقة اللاعب البرازيلي تشهد توترًا كبيرًا مع مواطنه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن باريس سان جيرمان عرض نيمار على ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، في محاولة منه لمنع عودة نيمار إلى برشلونة، في حين ذكرت تقارير أن باريس سان جيرمان عرض على نيمار تجديد عقده براتب أعلى من الحالي.