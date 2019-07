رسميًا.. بيب سيغورا يرحل عن نادي برشلونة (صورة)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، رسميًا، رحيل بيب سيغورا، عن منصب المدير الرياضي، بعد اتفاق الطرفين على إنهاء العقد بالتراضي.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إن النادي وجوسيب سيغورا توصلا لاتفاق بشأن إنهاء العقد، بعد عامين فقط من تعيينه مديرًا رياضيًا جديدًا للنادي، في يوليو 2017 الماضي.

ووجّه برشلونة الشكر لسيغورا على التزامه وتفانيه في العمل خلال فترة تواجده مع النادي الكتالوني، متمنيًا له الكثير من النجاح والتوفيق في المستقبل.

ويتردد أن انفصال برشلونة عن سيغورا بسبب تعيين الهولندي باتريك كلويفرت، مديرًا جديدًا لمدرسة ”لاماسيا“، إلى جانب معارضة سيغورا إعادة النجم البرازيلي نيمار، الذي غادر النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان، صيف العام 2017، مقابل 222 مليون يورو.

Agreement for the termination of Pep Segura’s contracthttps://t.co/72pqBmkwOz pic.twitter.com/WWZ0zNEIAT

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 26, 2019