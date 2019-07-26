نادي برشلونة يحدد سعر فيليب كوتينيو

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، أن إدارة نادي برشلونة حددت سعر بيع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن إدارة برشلونة تريد الحصول على 120 مليون يورو، للتخلي عن خدمات كوتينيو، أي أقل بـ15 مليون يورو، من المبلغ الذي دفعه النادي الكتالوني للتعاقد مع كوتينيو من ليفربول، في يناير 2018.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن برشلونة سيواجه صعوبة في بيع كوتينيو بسبب راتبه، حيث يحصل على 14 مليون يورو سنويًا، ولا يوجد أندية مهتمة بضم اللاعب سوى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتعرض كوتينيو، البالغ من العمر 27 عامًا، لانتقادات شديدة الموسم الماضي، في ظل أدائه المتواضع، وتعرض لصيحات الاستهجان على ملعب كامب نو.

واكتفى كوتينيو بتسجيل 11 هدفًا وصناعة 5 في 54 مباراة مع برشلونة، موسم 2018/2019.

وتعاقد برشلونة مع أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، ويرتبط النادي الكتالوني بالتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي قد يقلص دور كوتينيو في برشلونة، كما أن إدارة النادي الكتالوني تريد الحصول على الأموال بعد الصفقات التي تم إنجازها.