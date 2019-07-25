صحيفة: غاريث بيل يرفض الاستسلام ويريد البقاء مع ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن المهاجم الويلزي غاريث بيل، يرفض الاستسلام ويصر على البقاء مع ريال مدريد، رغم تصريح مدربه الفرنسي زين الدين زيدان أنه سيغادر.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن غاريث ييل يريد البقاء مع ريال مدريد، رغم تصريح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، المباشر والصريح برغبته في بيع اللاعب، لكن بيل سيقاتل للبقاء لأنه سعيد بتواجده في العاصمة الإسبانية ”مدريد“.

وأعلن زيدان قبل يومين، أن غاريث بيل لم يشارك في مباراة ريال مدريد مع بايرن ميونخ، فجر الأحد، لأنه قريب من مغادرة الفريق الملكي وأن الصفقة ستتم في غضون 24 أو 48 ساعة، وهو ما رد عليه جوناثان بارنيت وكيل أعمال غاريث بالقول إن ما حدث أمر مخز وعار.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بيل وريال مدريد رفضا عرضًا صينيًا لشراء اللاعب مقابل 20 مليون يورو، مقابل 17 مليون يورو راتب سنوي للاعب.

وأضافت ”ماركا“ أن ما يحدث الآن بين زيدان وبيل يشبه الهدنة، حيث إن الصورة ليست سوداء كما كانت من قبل، مشيرة إلى أن زيدان خفض من خطابه تجاه بيل، لكنه لم يغير خطته.

وسجل غاريث بيل هدفًا في تعادل ريال مدريد 2/2 مع آرسنال الإنجليزي، فجر الأربعاء، قبل أن يفوز الفريق الملكي بركلات الترجيح 3/2.

ويتردد أن ريال مدريد يريد بيع بيل ولاعبين آخرين، للحصول على الأموال الكافية للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد، كما يتردد أن ريال مدريد يريد التخلص من راتب بيل، حيث يحصل سنويًا على 17 مليون يورو، ومنح هذا الراتب لبوغبا.

وانضم بيل، الذي أكمل 30 عامًا قبل أيام، إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام صيف العام 2013، بصفقة قيمتها نحو 100 مليون يورو، لكنه لم ينل رضا جماهير الفريق الملكي، كما تعرض اللاعب لعدد من الإصابات أبعدته عن عدد كبير من مباريات ريال مدريد.