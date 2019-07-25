هل يتغير مستقبل داني سيبايوس بعد إصابة ماركو أسينسيو؟

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن إصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي الداخلي في الركبة اليسرى وغيابه مدة طويلة أقلقا نادي آرسنال الذي كان قريبًا من التوقيع مع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

واعتقد الفريق اللندني أن ريال مدريد قد يلغي قرار رحيل لاعب وسطه، لكن إدارة الفريق الإسباني لم تلغِ قرار إعارة لاعب منتخب إسبانيا الذي سينتقل معارًا لمدة موسم واحد.

ومن المحتمل أن يعلن آرسنال عن التعاقد مع داني سيبايوس معارًا لمدة موسم من ريال مدريد اليوم الخميس، ليشكل إضافة جيدة لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي لم يعقد صفقات في هذا الصيف.

وأغلق أوناي إيمري الباب أمام مانشستر يونايتد بشأن المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ، مؤكدًا استمراره مع الفريق رفقة الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وهما يشكلان ثنائيًا هجوميًا قويًا.

كما أبدى المدرب الإسباني موقفه من القائد المدافع الفرنسي لوران كوشيلني، مؤكدًا أن اللاعب لدية مسؤولية تجاه الفريق لكنه يرغب في الرحيل.

ومن المحتمل أن يعلن الفريق عن تعاقده رسميًا مع المدافع الفرنسي وليام ساليبا لاعب سانت إيتيان الفرنسي، البالغ من العمر 18 عامًا، وهو كاميروني الأصل.