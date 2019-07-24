أتلتيكو مدريد يهزم غوادالاخارا بركلات الترجيح في كأس الأبطال الدولية

فاز أتلتيكو مدريد 5-4 بركلات الترجيح على غوادالاخارا المكسيكي في كأس الأبطال الدولية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف في أرلينغتون، مساء الثلاثاء.

وصنع الحارس أنطونيو أدان الفارق لفريق العاصمة الإسبانية عندما أنقذ ركلة الترجيح التي كانت ستمنح وادي الحجارة الفوز ثم أبعد ركلة الترجيح التالية أيضًا لينتصر أتليتيكو.

وسيطر وادي الحجارة على المباراة أمام منافسه الذي أدخل عشرة تغييرات في بداية الشوط الثاني.

وطُرد ماركوس يورينتي في ظهوره الثاني مع أتلتيكو مدريد عندما أعاق أليكسيس فيجا بجذبه من القميص من وضع انفراد في الدقيقة 24.

وأكمل وادي الحجارة المباراة بعشرة لاعبين أيضًا بعد طرد كارلوس فيلانويفا لحصوله على إنذارين في الدقيقة 61.

ويلعب أتلتيكو ضد جاره ريال مدريد بعد غد الجمعة.