البرازيلي فيليبي لويس يعلن رحيله رسميًّا عن أتلتيكو مدريد (فيديو وصور)

أعلن البرازيلي فيليبي لويس رحيله رسميًّا عن أتلتيكو مدريد ليصبح لاعبًا حرًّا بعد مسيرة استمرت مع الفريق لمدة 8 مواسم.

وكانت صحيفة ”آ س“ الإسبانية ذكرت أن الظهير الدولي البرازيلي وافق على عرض للالتحاق بصفوف فلامينغو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد لويس مع أتليتكو انتهى بنهاية الموسم الماضي، وبات حرًّا للانتقال إلى أي فريق، واختياره وقع على فلامينغو وفقًا للصحيفة المدريدية.

Os dejo aquí el mejor momento, el mejor recuerdo para Filipe Luis de toda su carrera. pic.twitter.com/fDblyymtM8 — Big Zeta (@BigZetaYT) July 21, 2019

وقال اللاعب في مؤتمر رحيله: ”لم أوقع العقد بعد.. لدينا محادثات متقدمة، لكنني لم أوقع مع أي شخص حتى الآن، في الأيام القليلة المقبلة سوف أتخذ القرار، اليوم هو يوم الشكر، يوم الوداع، وترك الأبواب مفتوحة وسوف أخبركم بالمستقبل في الأيام القليلة المقبلة“.

وأضاف: ”لقد استمتعت بلحظات رائعة هنا.. اليوم ليس يومًا حزينًا.. إنه يوم سعيد، لأنني قدمت كل ما عندي من أجل هذا النادي“.

للاعب المتوج بكوبا أمريكا 2019 أخيرًا مع البرازيل، لعب سابقًا في ريال مدريد (ب) وديبورتيفو لاكورونيا، قبل أن ينتقل إلى أتليتكو مدريد عام 2010 ويستمر معه حتى نهاية 2018\2019، باستثناء موسم 2014\2015 الذي قضاه في صفوف تشيلسي.

لويس خاض 333 مباراة بقميص أتليتكو مدريد، سجل معه 12 هدفًا، وصنع 30 هدفًا، وكان ركيزة أساسية في فريق دييجو سيميوني الذي فاز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، ولعب نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.