تقرير: نادي برشلونة يستعد لتجديد ليونيل ميسي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، أن نادي برشلونة يتجه لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب شبكة ”ESPN“ العالمية، فإن برشلونة مستعد لتجديد عقد ميسي للمرة العاشرة، منذ أول عقد احترافي له مع النادي الكتالوني العام 2004.

وأضافت الشبكة العالمية أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة هو من سيقود مفاوضات تجديد عقد ميسي، مع اللاعب، خورخي، الذي يعمل وكيلًا للنجم الأرجنتيني.

وأشارت ”“ إلى أنه يوجد في عقد ميسي الحالي بندًا يتيح لنادي برشلونة تجديد العقد لمدة 12 شهرًا إضافيًا، حتى العام 2022، لكن بارتوميو يريد عقدًا جديدًا يربط ميسي 4 سنوات إضافية في برشلونة ليكون عمره 36 عامًا.

وجدد برشلونة عقد ميسي آخر مرة في نوفمبر 2017، حتى العام 2021، بقيمة فسخ عقد تبلغ 700 مليون يورو.

وانضم ميسي إلى برشلونة العام 2004، وأسهم بشكل واضح في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب، أبرزها الفوز 10 مرات بلقب الدوري الإسباني و4 مرات في دوري أبطال أوروبا و6 في كأس الملك، كما فاز بالعديد من الجوائز الفردية أبرزها الكرة الذهبية 5 مرات.

وسجل ميسي 603 أهداف في 687 مباراة مع برشلونة، علمًا أنه سجل 419 هدفًا في 452 مباراة مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، وهو الهداف التاريخي لليغا.