غريزمان: ميسي لم يهنئني على انتقالي لنادي برشلونة.. وهذا رأيي في احتمالية عودة نيمار

كشف أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة الجديد، أن زميله الأوروغواياني لويس سواريز اتصل به لتهنئته بالانضمام للنادي الكتالوني، لكنه نفى حدوث الأمر ذاته من القائد ليونيل ميسي.

وقال المهاجم الفرنسي المنضم حديثًا لبرشلونة على هامش رحلة الفريق الحالية لليابان: ”لم يتصل بي ميسي بعد ، لكن سواريز اتصل وهنأني ورحب بي في الفريق“.

ويقضي ميسي وسواريز إجازة حاليًّا بعد مشاركتهما في كوبا أمريكا في وقت سابق من الشهر الحالي ولم ينضما إلى برشلونة خلال فترة الإعداد بعد.

وفي رده على سؤال بشأن رحيله عن أتلتيكو مدريد، قال غريزمان في تصريحات أبرزتها صحيفة AS الإسبانية: ”لقد بذلت قصارى جهدي.. سواء مع أتلتيكو أو الزملاء أو الفريق.. أردت أن أوضح لهم الموقف“.

وتحدث الفائز بكأس العالم عن رأيه في المقارنة بفكر أتلتيكو وبرشلونة، قائلًا: ”في أتلتيكو يهاجمون بشكل أسرع، في برشلونة لديهم المزيد من الصبر مع الكرة. إنها طريقة لعب أحبها وأظن أنني أستطيع المساهمة فيها كثيرًا“.

وعن علاقته بمدربه السابق دييغو سيميوني، شدد: ”كانت علاقتنا جيدة جدًّا. كان دائمًا أكثر من مدرب بالنسبة لي. تربطنا صداقة عائلية. لقد كان شخصًا مهمًّا للغاية في حياتي“.

وعلق اللاعب الفرنسي على شكوى أتلتيكو مدريد للاتحاد الإسباني بسبب انضمامه إلى برشلونة، قائلا: ”مصدوم مما حدث، لأنه ناد لطالما أعطيته كل شيء، لكنني هادئ والشيء الذي يهمني في الوقت الحالي هو التركيز مع فريقي والتأقلم الذي قد يحتاج لبعض الوقت لفهم أفكار المدرب“.

وانتقل غريزمان للحديث عن نيمار وإمكانية عودته إلى الفريق من جديد: ”لم نتحدث عن نيمار في الفريق، لكنه بالطبع لاعب رائع، ربما قد يكون تعرض لبعض الإصابات في الفترة الماضية لكن لديه قدرات فنية هائلة“.

وردًّا على سؤال ”هل ترغب في عودته واللعب معه بجانب ميسي وسواريز بالموسم المقبل؟“، أجاب: ”كل شيء من الممكن أن يحدث في المستقبل لكنها صفقة صعبة ربما علينا الانتظار حتى تتم في البداية، ولكن لدينا بالفعل لاعبون مهمون مثل ديمبلي، كوتينيو ومالكوم ونأمل أن يكون تواجدهم مع الفريق يساعدنا على تحقيق الأهداف“.

ورفض غريزمان (28 عامًا) مهاجم منتخب فرنسا، الانتقال لبرشلونة العام الماضي ووقع على عقد جديد مع أتيتيكو.

لكنه أعلن في مايو/آيار الماضي أنه سيرحل عن الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية، والذي أمضى فيه خمسة مواسم منذ انضمامه إليه قادمًا من ريال سوسيداد في 2014.

وحاول برشلونة التعاقد مع غريزمان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لكن اللاعب وقع على عقد جديد مع أتليتيكو لمدة خمس سنوات حتى 2023 تضمن شرطًا جزائيًّا بمبلغ 200 مليون يورو والذي تراجع إلى 120 مليون في أول يوليو/ تموز الجاري وهو المبلغ الذي دفعه برشلونة.