عناوين الصحف الرياضية العالمية: بكاء غريزمان.. ومركز كريستيانو رونالدو الجديد مع يوفنتوس

اهتمت الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد، بعدة مواضيع أهما تصريحات غريزمان بشأن انتقاله إلى برشلونة ومستقبل الفرنسي بول بوغبا والبرازيلي نيمار.

كما اهتمت الصحف بتصريحات مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي، وتصريحات ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، وطواف فرنسا ونجوم أمم أفريقيا مصر 2019.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بعمل حوار مطول مع الفرنسي أنطوان غريزمان، والذي قال: ”حين انتهى كل شيء اتصلت بوالدي وبكيت من الفرحة“.

كما اهتمت ببداية البرتغالي جواو فيليكس مع أتلتيكو مدريد في لقاء ودي إذ غادر مصابًا.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات صفقة البرازيلي نيمار، وكتبت: ”أسبوع الحقيقة“، في إشارة لرغبة برشلونة في وضع حد للصفقة خلال الأسبوع المقبل.

كما تحدثت عن ضرورة إعطاء برشلونة للمسة اهتمام للبرازيلي أرثور ميلو.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بمدافع بايرن ميونخ النمساوي دافيد ألابا، الذي يوجد ضمن اهتمامات برشلونة، وكتبت: “ مفاتيح دافيد ألابا“.

كما اهتمت بتصريحات أنطوان غريزمان، الذي قال: ”بكيت بفرح حين تم توقيعي لبرشلونة“.

آس

ركزت الصحيفة على صفقة الفرنسي بول بوغبا، إذ أكدت أن ريال مدريد يملك ”خطة لبول بوغبا وخطة (ب) حال عدم التعاقد معه“.

كما تحدثت عن بداية اللاعبين الجدد مع أتلتيكو مدريد، إذ سجل سايونجيش وفليبي وأصيب جواو فيليكس منذ الدقيقة الـ 27.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بالتألق الفرنسي في طواف فرنسا خلال المرحلة الـ14 وكتبت: ”يوم لفرنسا“.

كما اهتمت بتصريحات البرتغالي أندريه فيلاش بواش، مدرب أولمبيك مارسيليا، والذي قال: ”الصعود للمنصة منذ هذا الموسم“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

اهتمت الصحيفة بتصريحات ساري عن كريستيانو رونالدو، الذي سيبدأ في اليسار وليس قلب هجوم وإمكانية مشاركة دي ليخت أمام توتنهام.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي وديًّا الأحد، ضمن جولته التحضيرية في سنغافورة.

كما تحدثت عن البلجيكي روميلو لوكاكو وأخبار انتقاله لإنتر ميلان.

الصحيفة اهتمت بمهاجمة كونتي لنجم إنتر ميلان الكرواتي إيفان بريسيتش.

كما تحدثت الصحيفة عن نجوم أمم أفريقيا مصر 2019 من بن ناصر لرياض محرز وساديو ماني وكوليبالي وكتبت: ”نجوم التطور في أفريقيا“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتصريحات دي ليخت حول أسباب تفضيله للفريق الإيطالي على حساب برشلونة، وكتبت: ”أردت فقط اللعب ليوفنتوس“.

كما اهتمت بتصريحات أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان ضد لاعب الفريق الكرواتي إيفان بريسيتش.