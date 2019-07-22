إنييستا قبل مباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي الياباني: أتمنى ألّا أخطئ وأمرر الكرة لزملائي السابقين

أعرب أندريس إنييستا، لاعب برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي، عن سعادته بالمواجهة الودية المرتقبة مع ناديه السابق.

ويتواجد اللاعب في هذا الوقت بإسبانيا رغم انتقاله إلى فيسيل كوبي، حيث تم تعيينه كسفير جديد لرابطة الأندية.

وقال إنييستا عن مواجهة برشلونة الودية أمام فيسيل كوبي يوم 27 يوليو المقبل: ”الأمر غريب بعض الشيء، لأنني لم أواجه برشلونة أبدًا، آمل ألّا أخطئ وأن أمرر الكرة لفريقي، وسنحاول الاستمتاع في تلك المباراة لإسعاد الجماهير؛ لأن هذا النادي لن يأتي إليك كل يوم“.

وعلق أسطورة البلوغرانا على صفقة انضمام الفرنسي غريزمان لبرشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية: ”قدرات غريزمان معروفة للجميع في الدوري الإسباني“.

وتابع: ”أعتقد أن لديه كل الإمكانيات اللازمة للنجاح مع برشلونة، بالإضافة لكونه محاطًا باللاعبين الأفضل في العالم، إلى جانب خبرته الكبيرة التي أتمنى أن تساعد الفريق في تحقيق أهدافه“.

وانتقل إنييستا للحديث عن إمكانية عودة نيمار إلى الفريق بالميركاتو الصيفي: ”لا أعرف إذا كان سيعود أم لا، ولكن من خلال الأيام الماضية يبدو أن هناك احتمالًا لحدوث هذا الأمر، لكنني لا أعلم الحقيقة“.

وشدد: ”بالنسبة لي، نيمار هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولننتظر ونرى ماذا سيحدث“.