ماذا قال إنييستا عن مباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي الياباني الودية؟

اعترف قائد فريق برشلونة السابق أندريس إنييستا بأنه سيكون من الغريب عليه مواجهة الفريق الذي أمضى معظم حياته المهنية بين صفوفه عندما يلعب فيسيل كوبي مع النادي الكتالوني وديًا يوم السبت المقبل.

ويلتقي برشلونة مع فيسيل كوبي الياباني خلال جولته الآسيوية يوم السبت المقبل، ولا شك أنها ستكون مباراة خاصة للغاية للقائد السابق للنادي الكتالوني.

ونقل موقع برشلونة على الإنترنت عن إنييستا قوله: ”بلا شك ستكون مباراة خاصة جدًا للجميع، سيكون من الغريب أن تواجه بوسكيتس وجوردي ألبا وراكيتيتش في الفريق المنافس، وسيكون من الغريب اللعب ضد فريق قضيت فيه حياتي، سيكون يومًا مثيرًا للكثيرين، أتمنى أن نستمتع بالمباراة جميعًا وأن يتمتع عشاق فيسيل كوبي بمشاهدة مباراة رائعة“.

وأضاف: ”بعد يومين سأحتفل بمرور عام كامل على أول ظهور لي بقميص فيسيل كوبي، قضيت عامًا صعبًا على جميع المستويات، عامي الأول كلاعب سابق في برشلونة والأول لي في اليابان المختلفة تمامًا عن برشلونة“.

وعن رأيه في إقامته في اليابان، قال إنييستا: ”بالنسبة للحياة في كوبي أشعر أنا وعائلتي بالسعادة، في البداية الأمر كان صعبًا بسبب اللغة والعادات والطعام ولكن الأطفال تكيفوا بسرعة.

”لقد قلت عدة مرات، أتمنى لو كان بإمكاني الاستمرار في اللعب في برشلونة لبقية مسيرتي، إلى جانب جميع الأصدقاء في غرفة الملابس وملعب نو كامب الرائع، والشعور بالمودة مع الجماهير واللعب في مسابقات رائعة مثل الدوري الإسباني ودوري الأبطال، لكن هناك لحظات في حياتك يتعين عليك فيها اتخاذ القرارات، لقد أتيت إلى اليابان لمواصلة الاستمتاع بكرة القدم ، وهذا ما أقوم به لأنه أكثر شيء أحبه“.

وعن الأجواء في الملاعب اليابانية، أشار: ”الأجواء في الملاعب مدهشة حقًا، سترى ذلك عندما نلعب ضد برشلونة في 27 يوليو في كوبي، لأن الإستاد سيكون ممتلئًا بالتأكيد“.