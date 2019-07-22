نادي برشلونة يرد بقوة على تقارير عودة نيمار إلى الفريق

رد جوردي كاردونر، نائب رئيس نادي برشلونة، بحزم على التقارير التي تربط ناديه بالبرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، وعودته مرة أخرى للبرسا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت تقارير عدة عن رغبة من قبل نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب معاملة الإدارة متمثلة في ناصر الخليفي، رئيس النادي، والمدير الرياضي ليوناردو.

وطلب نيمار بالفعل من الإدارة الموافقة على رحيله من أجل العودة إلى برشلونة، وهو ما أكدته تصريحات توماس توخيل، مدرب الفريق، قبل أيام.

وقال كاردونر في تصريحات لقناة TV3 الكتالونية: ”الرئيس (بارتوميو) حسم الأمر بالفعل من قبل، لا توجد أي مناقشات حول عودة نيمار في الإدارة“.

وأضاف: ”هذا الملف ليس موجودًا على طاولة الإدارة، هناك بالفعل أخبار عديدة في الإعلام ويبدو أنه يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان، ولكننا لم نفتح باب المناقشة حول هذا الأمر“.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة وانضم إلى سان جيرمان عام 2017 في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو (252 مليون دولار)، لكن تقارير في إسبانيا وفرنسا ذكرت أن النجم البرازيلي قد يعود إلى برشلونة قبل بداية الموسم المقبل.

وقضى نيمار، البالغ 27 عامًا، 4 مواسم مع برشلونة الذي كان قد انضم إليه في 2013، وتوج معه بعدة ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري الإسباني.

وخلال الفترة التي قضاها مع باريس سان جيرمان، عانى نيمار كثيرًا من الإصابات، كما واجه قضية تتعلق بتهمة اغتصاب، لكنه نفى الأمر في وقت سابق من يونيو الجاري.