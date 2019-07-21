بيب غوارديولا يقنع نجم نادي برشلونة بالانتقال إلى مانشستر سيتي

كشفت تقارير إنجليزية أن مانشستر سيتي بدأ يغري الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم فريق برشلونة الإسباني، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 94 مليون جنيه إسترليني.

وذكر موقع ”caughtoffside“ نقلًا عن ”دون بالون“ الإسباني أن مانشستر سيتي يحصن نفسه تحسبًا للرحيل المحتمل إلى لاعبه الألماني ليروي ساني وانتقاله إلى بايرن ميونخ.

وأوضح ”دون بالون“ أن بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي نجح في إقناع ديمبلي بالانتقال إلى صفوف الفريق الإنجليزي في صفقة ستكون من العيار الثقيل.

الأمور قد تتعقد مجددًا في مانشستر سيتي لاسيما وأن نجم الفريق الكتالوني يعد من ألمع الأجنحة الشابة في العالم وبرشلونة في حال إعطائه الضوء الأخضر بالرحيل في الصيف سيكون ارتكب خطًأ كبيرًا، في الوقت نفسه فإن ترك ساني يرحل في الصيف أمر سيربك حسابات الفريق كونه أحد العناصر الأساسية في الفريق الإنجليزي خلال السنوات الماضية.

ومنذ موسم 2017/2018 قدم ساني أداءً جيدًا وسجل 20 هدفًا و26 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز مما ساعد فريقه في الفوز بلقب الدوري الممتاز.