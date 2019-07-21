مانشستر سيتي يرفض عرضًا من بايرن ميونخ لبيع ليروي ساني

تتواصل التقارير التي تتحدث عن سعي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن مانشستر سيتي رفض عرضًا جديدًا من مانشستر سيتي للتعاقد مع ساني، الذي لا يشارك كثيرًا مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن بايرن ميونخ عرض مبلغًا ماليًا، لم تكشف عن قيمته، إلى جانب ظهيره النمساوي ديفيد ألابا، مقابل الحصول على ساني، البالغ من العمر 23 عامًا، لكن رد مانشستر سيتي جاء بالرفض.

وعبّر مسؤولو بايرن ميونخ علانية عن رغبتهم في التعاقد مع ليروي ساني، البالغ من العمر 23 عامًا، لكن تمسك مانشستر سيتي بالحصول على 100 مليون يورو جعل من إنجاح الصفقة أمرًا مستحيلًا.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي العام 2016 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الفريق في 133 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 45، ويتبقى عامان على نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.

وقبل أيام علّق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ على التقارير التي تربطه بالتعاقد مع ساني وقال: ”نعم لدينا رغبة في انضمام ساني، ”نحن حاليًا في فترة انتقالات للاعبين بين الأندية، ولكن علينا الصبر لأنني متأكد من أنه سيكون لدينا فريق جيد جدًا مع بداية الموسم لينافس على جميع البطولات“

ويبحث بايرن ميونخ عن لاعب بمستوى مميز لتعويض رحيل الجناحين، الألماني آريين روبن، والفرنسي فرانك ريبيري.