سيخضع للفحص الطبي خلال أيام.. هل يصبح غاريث بيل الأعلى أجرًا في الدوري الصيني؟

يستعد نادي بكين جوان لتقديم عرض ضخم للويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ الصين.

وقرر الفرنسي زين الدين زيدان الاستغناء عن الجناح الويلزي، البالغ من العمر 30 عامًا، ما فتح أمامه باب الانتقال إلى أي نادٍ يريده.

وأعلن ريال مدريد عقب الخسارة 1/3 أمام بايرن ميونخ وديًا رغبته في رحيل بيل ما دفع وكيل أعمال اللاعب جوناثان بارنيت بالقول إن تصريحات المدير الفني الفرنسي ”عار“، وفقًا لصحيفة ”التليغراف“ البريطانية.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن بكين جوان أبلغ ريال مدريد رغبته في التعاقد مع بيل مع تقديم راتب أسبوعي له يزيد عن 500 ألف إسترليني في محاولة لإغرائه باللعب في الدوري الصيني الممتاز.

ويعتبر الأرجنتيني إيزيكيل لافيتزي اللاعب الأعلى أجرًا في الصين حاليًا ويحصل على نحو 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع من ناديه هيبي تشاينا.

ومن المتوقع أن يواجه بكين جوان منافسة قوية لضم بيل، لكن قلة من الأندية ستكون قادرة على مضاهاة مثل هذا العرض المغري.

ويعتبر بكين جوان أحد أغنى أندية الصين حيث تعاقد مع سيدريك باكامبو من فياريال الإسباني في يناير الماضي مقابل 35 مليون إسترليني.

من جهته أوضح برنامج ”التشيرينغيتو“ أن غاريث بيل قد يسافر إلى الصين في الأيام القليلة المقبلة، للخضوع للفحص الطبي.

وألمح بارنيت إلى أن الخطوة المقبلة لبيل قد تكون مفاجأة للكثيرين مع انتهاء مسيرته في مدريد على ما يبدو.

ورفض زيدان الدفع بيبل أمام بايرن ميونخ ليجلس اللاعب في المدرجات ليشاهد فريقه وهو يخسر.

وسيفكر بيل بالطبع في الانتقال للصين لكن أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام وباريس سان جيرمان أبدت اهتمامًا سابقًا به وربما يتجدد هذا الاهتمام بعد قرار زيدان.

وقال بارنيت عن أنباء انتقال بيل إلى باريس سان جيرمان، في تصريح نقلته صحيفة ‘ABC’ الإسبانية: ”أنا لا أعرف، ليس لدّي أي خطة للإسراع برحيل غاريث بيل من ريال مدريد“.

وتابع بارنيت ”الآن أنا جالس على الأريكة أشاهد بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف!“.