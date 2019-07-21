5 أسباب تدفع ريال مدريد لبيع غاريث بيل

ذكرت تقارير إسبانية مختلفة من الأسباب التي تؤكد نهاية رحلة النجم الويلزي غاريث بيل، عن صفوف ريال مدريد بعد 6 سنوات قضاها داخل الفريق الملكي.

وظهر ذلك الاتجاه بصورة أكبر عندما لم يستعن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، باللاعب في مباراة الفريق الودية أمام بايرن ميونخ التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3/1.

وكشفت تصريحات زيدن الدين زيدان، أن غاريث بيل لاعب جيد، وحصد بطولات كثيرة مع الفريق، لكن رحيله في الوقت الراهن مفيد للنادي وله شخصيًا.

وذكرت صحيفة ”صن“ في تقرير لها عن الأسباب الجديدة التي ستؤدي في النهاية إلى رحيل بيل عن ريال مدريد بشكل نهائي وتلخصت في الأولى:

لاعب غولف

اشتهر غاريث بيل أنه يهوى لعب الجولف كثيرًا وينتظم في التدريبات الخاصة بتلك اللعبة، ودائمًا ما يهتم بتلك اللعبة كثيرًا وتعرض للعديد من الانتقادات خلال العام الحالي عندما شاهد مباراة للغولف على هاتفه المحمول قبل مواجهة من مباريات الفريق.

وكشف التقرير الإنجليزي أن بيل ينتظم في لعب الغولف في قصره الموجود في مقاطعة ويلز عندما يحصل على الإقامة من المباريات في إسبانيا، كما أن حديقة منزله بها الثقوب المخصصة للعب الغولف، وأطلق عدد من لاعبي الفريق، وفي مقدمتهم تيبو كورتوا حارس المرمى على بيل بأنه لاعب ماهر في الغولف أكثر من كرة القدم.

وركزت الصحيفة الإنجليزية على عدم تعلم غاريث بيل اللغة الإسبانية، حيث يتحدث فقط الإنجليزية مع زملائه في الفريق والذين يتحدثون معه بالإيماءات والإشارات، كما أنه ينقطع عن التواجد وقت تناول اللاعبين وجبة الغداء؛ لأنه يريد العودة إلى المنزل للنوم مبكرًا.

كثير الإصابات

العائق الثاني الذي يمنع غاريث بيل من الاستمرار في ريال مدريد هو كثرة تعرضه للإصابات، والتي تركزت في الإصابات العضلية، وفي ربلة الساق أو أوتار الركبة، الأمر الذي جعله ممنوعًا من قيادة السيارات الرياضية الفاخرة لحماية أوتار الركبة من الإجهاد المستمر.

وفي العام 2015 قرر بيل التخلي عن قيادات السيارات الرياضية الفارهة مثل لامبورغيني وفيراري، نظرًا لتعرض أوتار الركبة للضغط عند قيادة تلك النوعيات من السيارات، كما أنهى تعاقد مع إحدى شركات السيارات الرياضية.

وكشف التقرير أن غاريث بيل قضى وقتًا كبيرًا للغاية في إسبانيا بعد تفاقم الإصابات التي تعرض لها مما جعله يغيب عن 79 مباراة في الدوري الإسباني في المواسم الـ4 الماضية.

زيدان لا يفضله

دائمًا ما يبدي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عدم رضاه عن غاريث بيل، ولا يفضّل وجوده في الفريق، الأمر الذي ظهر جليًا بعد عودة زيدان لتولي المسؤولية الفنية مجددًا للفريق الملكي.

وشعر زيدان بأن بيل لم يكن ينفذ أوامره الفنية داخل الملعب، ولا يتسم بالذكاء في المباريات، وقال لرئيس النادي فلورنتينو بيريز إنه كان يريد بيع غاريث بيل، وشراء إيدن هازارد جناح تشيلسي الإنجليزي بدلًا منه.

وكشف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال غاريث بيل، أن هناك اختلافات جوهرية كبيرة بين بيل وزيدان، فالأول يريد اللعب بطريقة واحدة، أما زيدان فيريد اللعب بطريقة أخرى، مما شكل صِداما بين الطرفين.

عدم اقتناع الجماهير

إطلاق صيحات الاستهجان في وجود غاريث بيل، كشف أنه أصبح غير محبوب من الجماهير، وتخلت عن فكرة الاقتناع بخدماته وتعرضت له الجماهير الغاضبة في أكثر من مناسبة، عندما تواجد الفريق في كندا الأسبوع الماضي، وخلال استقلال حافلة الفريق، كما أطلقت الجماهير صيحات غاضبة بعد فوز ريال مدريد على إيبار بنتيجة 2/1 في أبريل الماضي.

وزادت حدة الانتقادات عندما صرح جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب أن الجماهير عليهم تقبيل قدمي اللاعب بدلًا من انتقاده.

هازارد أفضل

كشف تقرير صحيفة ”صن“ البريطانية أن البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد الجديد، والقادم من تشيلسي مقابل 150 مليون جنيه إسترليني أفضل من غاريث بيل، وينافسه على مركز الجناح الأيسر، كما أن لديه رصيدًا قويًا من الحب لدى الجماهير عكس بيل، ويتميز إدين هازارد بصغر سنه عن غاريث بيل بواقع عامين.